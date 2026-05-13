Tres detenidos al desarticular en Jaén capital una red criminal de distribución de estupefacientes

Resultado de la operación policial - CNP

JAÉN 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas al desarticular una red criminal de distribución y venta de estupefacientes que operaba en la capital jiennense.

La operación denominada Laberinto-Titanum ha culminado con la realización simultánea de seis registros autorizados por el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza número 3 de Jaén. Del total de registros, cinco han sido en inmuebles situados en distintos barrios de la ciudad y un sexto, en una nave ubicada en un camino diseminado en el extrarradio.

Mientras los domicilios operaban como puntos de venta al menudeo, principalmente, la nave industrial reforzaba la infraestructura de la organización.

Debido a la envergadura del operativo desarrollado se coordinó un amplio despliegue de efectivos para garantizar la seguridad y eficacia en los registros. De esta forma, se ha contado con el Grupo Operativo de Respuesta de Jaén, las unidades de Prevención y Reacción de Granada y El Ejido (Almería), además de la Unidad de Guías Caninos, perteneciente a la Comisaría Provincial de Málaga.

Durante los registros hubo una persona herida cuando intentó eludir la detención y se arrojó al vacío desde una planta alta del inmueble. Como consecuencia de la caída, el varón sufrió heridas de gravedad de las que está siendo atendido en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén.

Con esta intervención, la Policía Nacional retira del mercado ilícito de diversas cantidades de estupefacientes, dispuestas para su venta, entre ellas, una plantación de 262 plantas de marihuana, armas de fuego y más de 12.000 euros de dinero en efectivo.

En la operación también se ha contado con la colaboración de técnicos de Endesa, para terminar con la defraudación de fluido eléctrico, que se encontró en varias viviendas, ya que se detectó que obtenían la luz de forma fraudulenta de la red eléctrica.

Con esta intervención de da respuesta a los vecinos de los barrios afectados, quienes llevaban tiempo denunciando el deterioro de la convivencia y la inseguridad ciudadana que lleva aparejado el tráfico minorista de sustancias estupefacientes.