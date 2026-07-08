Tres detenidos por robar en una vivienda de Almuñécar (Granada) mientras sus moradores dormían

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ALMUÑÉCAR (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, de entre 28 y 46 años, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza tras acceder durante la noche del pasado 6 de julio a una vivienda de Almuñécar (Granada) y sustraer diversos efectos mientras sus moradores se encontraban en el interior.

Antes de acostarse, los propietarios dejaron parcialmente abierta la puerta de la terraza para ventilar la vivienda y bajaron la persiana sin llegar a cerrarla completamente, al tratarse de un piso situado en la parte superior del edificio.

A la mañana siguiente, uno de los moradores comprobó que habían desaparecido su teléfono móvil y otros efectos personales, valorados en aproximadamente 550 euros, por lo que los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil.

La investigación fue asumida por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almuñécar.

La inspección técnico-ocular practicada en la vivienda permitió determinar que los autores habían accedido al inmueble a través de la terraza, a la que llegaron desplazándose por los tejados de las viviendas colindantes.

Durante el desarrollo de la investigación, una de las víctimas reconoció casualmente varios de los objetos sustraídos en el interior de una vivienda próxima a la suya y comunicó inmediatamente este hecho a los investigadores.

Esta información, unida a los indicios obtenidos durante la inspección ocular, permitió identificar a los presuntos responsables, tres personas que se alojaban de forma temporal en otra vivienda del mismo edificio.

Con las pruebas recabadas, los agentes solicitaron a la autoridad judicial la correspondiente autorización de entrada y registro del inmueble donde se encontraban los sospechosos.

Durante el registro, la Guardia Civil recuperó prácticamente la totalidad de los efectos sustraídos y procedió a la detención de los tres ocupantes de la vivienda como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Los detenidos han sido puestos durante la mañana de este miércoles a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Almuñécar.