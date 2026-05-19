El TSJA confirma cuatro y dos años de cárcel a dos varones en Córdoba por abuso sexual a dos niñas de 14 años

Archivo - Sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba que condena a dos varones de 35 y 30 años de edad por dos delitos de abuso sexual cometidos sobre dos menores de 14 años, en el momento de los hechos, en un pueblo de la provincia a las penas de cuatro años de prisión para uno de ellos y de dos años para el otro.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado condenado a cuatro años de cárcel y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que los procesados, sobre las 20,00 horas del día 1 de febrero de 2019, acudieron a un parque de una localidad cordobesa donde habían quedado con las víctimas. Una vez estuvieron todos juntos y tras comprar bebidas alcohólicas, acudieron al domicilio de uno de ellos en el municipio, donde "proporcionaron a las menores las bebidas alcohólicas adquiridas".

Tras ello, el acusado de 35 años, "una vez se hubo asegurado del estado de embriaguez de la menor", supuestamente cometió el delito, "a sabiendas de que contaba con 14 años de edad y que se encontraba afectada en sus capacidades".

Mientras, el procesado de 30 años, "tras convencer a la víctima, quien también había ingerido bebidas alcohólicas y se encontraba afectada, para salir del domicilio e ir a dar una vuelta por la localidad con su coche, detuvo su vehículo en los alrededores de la piscina municipal y una vez allí con ánimo de satisfacer su deseo sexual se aproximó hacia la menor y pese a que ella le retiró la mano en reiteradas ocasiones, finalmente ella accedió", y él supuestamente abusó de ella.

A consecuencia de tales hechos, las víctimas han sufrido situaciones compatibles con trastorno de estrés postraumático complejo y otros problemas. El acusado de 30 años, con carácter previo al inicio del juicio, ha consignando 10.000 euros que le reclamaban en concepto de responsabilidad civil, mientras que el otro ha estado privado de libertad por esta causa.

LAS PENAS

En concreto, el varón de 30 años ha sido condenado a dos años de cárcel, al concurrir la atenuante muy cualificada de reparación del daño, una orden de alejamiento sobre la víctima durante cinco años y la pena de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, por cinco años. En vía de responsabilidad civil, ha indemnizado a la víctima en la cantidad de 10.000 euros por "los daños morales inferidos a consecuencia de la violencia sexual ejercida sobre ella".

Por su parte, el hombre de 35 años ha sido condenado a cuatro años de prisión, una orden de alejamiento sobre la víctima durante cinco años y libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, por el tiempo de siete años. Y de responsabilidad civil, indemnizará a la joven en 10.000 euros por "los daños morales inferidos a consecuencia de la violencia sexual ejercida sobre ella" y en otros 10.000 euros por "la secuela derivada del estrés prostraumático grave".