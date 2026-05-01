El TSJA plantea incrementar la plantilla judicial en la Audiencia de Jaén ante el aumento de los casos pendientes

Archivo - Interior de la Audiencia Provincial de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) plantea incrementar la planta judicial de la Audiencia de Jaén después de que 2025 se haya cerrado con un incremento de los casos pendientes tanto en la sección de civil como en las dos secciones de penal. También se baraja como solución la adopción de medidas de apoyo.

La memoria anual del TSJA recogida por Europa Press señala que en el año 2025, la Audiencia de Jaén ha ingresado un total de 5.143 asuntos --2.432 penales y 2.711 civiles--. En el caso de las secciones de penal, estos datos suponen un 19 por ciento más, mientras que se han resuelto 2.253, lo que supone un cinco por ciento más que en 2024). Sin embargo, la cantidad de asuntos penales pendientes aumenta porque hay más asuntos ingresados que resueltos.

Del total de la carga de trabajo penal de la Audiencia de Jaén, que se calcula sumando el total de asuntos pendientes a principio de año más los que se ingresan en ese período, se ha resuelto el 78 por ciento.

El volumen de asuntos resueltos revela, según el TSJA, la "laboriosidad" de los magistrados, si bien de la carga total de trabajo en cada sección se ha resuelto el 87por ciento en la Sección Segunda y el 69 por ciento en la Tercera. La tasa de pendencia da una estimación del tiempo medio de resolución previsto de los asuntos en trámite. En lo que respecta a la Audiencia de Jaén se tardaría dos meses en la Sección Segunda y cinco meses en la Sección Tercera.

Partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 300 asuntos por magistrado y año para las secciones penales de Audiencias provinciales, esa cifra es superada y "plantea valorar el incremento de plantilla o, en su caso, puntuales medidas de apoyo". En 2025, la Sección Segunda la carga fue de 410 asuntos por magistrado en la Sección Segunda y de 400 en la Tercera.

En la jurisdicción civil, la Audiencia de Jaén ha registrado un total de 2.711 asuntos civiles --un 15 por ciento más-- y resuelto 2.302 --un uno por ciento más--. La pendencia ha subido un 19 por ciento respecto al año anterior, debido a que se han resuelto menos asuntos de los que se han registrado

La carga de trabajo civil para la Audiencia Provincial de Jaén se calcula en 5.017 asuntos y durante el año 2025 se ha resuelto el 45 por ciento. Según el TSJA, la cantidad de asuntos civiles pendientes se puede considerar "elevada".

Durante 2025 ha aumentado el número de asuntos registrados, y los asuntos resueltos se han mantenido prácticamente en los mismos niveles. "La pendencia ha aumentado de manera importante porque se han resuelto menos asuntos de los que ingresan", señala la memoria del Alto Tribunal Andaluz.

La tasa de pendencia da una estimación del tiempo medio de resolución previsto de los asuntos civiles pendientes, que sería superior al año, tiempo que desde el TSJA se considera "elevado". Partiendo del criterio técnico de 200 asuntos por magistrado y año para las secciones civiles de audiencias provinciales, esa cifra es superada y se sitúa en el caso de Jaén en 387, lo que "justifica incrementar la planta judicial y, mientras tanto, mantener medidas de apoyo judicial" con el objetivo de reducir la bolsa de asuntos pendientes y tiempos de respuesta.

Con esta realidad, la propuesta acogida mayoritariamente por los asistentes a la Sala de Gobierno del TSJA es la de crear tres nuevas plazas para la Sección de Civil de la Audiencia de Jaén y otros dos más para las secciones de Penal. Por parte del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, la propuesta que recoge la memoria es la de crear dos plazas nuevas para la Sección de Civil.

En materia de infraestructuras, el TSJA vuelve a hacer constar que se siguen con "plazos indefinidos" para que la capital jiennense "cuente con un complejo judicial que elimine la actual dispersión y deficiencias". También se apunta la conveniencia en Úbeda de concentrar los tres órganos judiciales en un único edificio, al tiempo que se sigue a la espera de la unificación de las sedes de Linares, mediante el traslado y la utilización de uno de los edificios de la antigua Escuela de Peritos.