Úbeda (Jaén) impulsa un plan estratégico de turismo para garantizar el "desarrollo ordenado" como destino

Archivo - Plaza Vázquez de Molina, de Úbeda. - PARADORES - Archivo

ÚBEDA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) impulsa el Plan Estratégico de Turismo 'Destino turístico inteligente y sostenible' como herramienta de "carácter estructural" que permita un "desarrollo ordenado del destino". Este documento marcará la hoja de ruta de la ciudad en este ámbito durante los próximos cinco años, una vez que esta semana ha sido aprobado en el pleno municipal por unanimidad, según han indicado a Europa Press desde el Consistorio.

Financiado con fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, supone una herramienta "clave" para organizar y planificar el crecimiento turístico de Úbeda, teniendo en cuenta su condición de ciudad Patrimonio Mundial, según destacó en su reciente presentación la concejala de Turismo, Elena Rodríguez.

En este sentido, el plan establece una estrategia definida que permitirá trabajar "de forma coordinada y con objetivos claros", alineados con los retos actuales del sector turístico, especialmente en materia de sostenibilidad, conservación del patrimonio y proyección de la imagen de Úbeda.

Úbeda forma parte desde 2020 de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segittur. La edil ha recordado que esta adhesión implica asumir una serie de compromisos y responsabilidades en la gestión turística, orientados a mejorar la competitividad y la calidad del destino.

El plan estratégico tiene como objetivo elevar el grado de madurez de Úbeda dentro de esta red, pasando del nivel 2 actual al nivel 3 una vez que el documento ya ha sido aprobado definitivamente en pleno. Asimismo, se plantea como meta alcanzar el nivel 4, lo que supondría cumplir en torno al 80 por ciento de los objetivos establecidos en esta estrategia.

Se estructura en cinco grandes ejes: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Estos pilares "configuran un modelo de desarrollo turístico que trasciende el ámbito estrictamente empresarial, integrándose en una visión global de ciudad".

Rodríguez ha subrayado que este enfoque implica tanto a las distintas áreas municipales como al sector privado y a la ciudadanía, de manera que se promueva una gestión más participativa, transparente y coordinada.

Uno de los aspectos destacados del documento es la creación de una comisión transversal ya constituida, en la que participan prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento. Este órgano permitirá coordinar y consensuar las acciones derivadas del modelo de destino turístico inteligente con el fin de garantizar una gestión más eficaz. También contempla mecanismos de participación ciudadana y transparencia.

El plan, con horizonte 2026-2031, permitirá a la ciudad avanzar del nivel 2 al nivel 3 dentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y "consolidar una estrategia turística basada en la planificación, la sostenibilidad y la innovación para los próximos años".