UGT aborda la siniestralidad, el suicidio y el cáncer laboral desde la ciencia y el sindicalismo

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, atiende a los medios antes de clausurar una jornada, celebrada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de prevención de riesgos laborales. A 28 de abril de 2026 en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha celebrado este martes una jornada de Prevención de Riesgos Laborales con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en la que se han analizado algunos de los principales retos actuales en materia de salud laboral, como la siniestralidad, el suicidio en el ámbito laboral y el cáncer de origen profesional.

Según ha detallado el sindicado en una nota, en el marco de esta jornada, el secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, ha moderado una mesa de análisis en la que ha reivindicado la necesidad de abordar la prevención desde una perspectiva integral, combinando la acción sindical con el conocimiento científico y jurídico. Además, han participado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; y la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

Durante su intervención, Sánchez Villegas ha subrayado que "defender la salud laboral exige voluntad y lucha, pero también rigor, evidencia científica e investigación jurídica", destacando que "el sindicalismo no solo debe estar presente en los centros de trabajo, sino también apoyarse en el conocimiento para avanzar en derechos".

En este sentido, ha defendido un modelo de acción sindical que, sin renunciar a la movilización, incorpore el trabajo académico y la investigación como herramientas fundamentales para combatir los riesgos laborales más complejos.

Asimismo, el encuentro ha servido para situar la seguridad y la salud laboral como una prioridad absoluta en la agenda sindical, en un contexto marcado por el aumento de la siniestralidad laboral y la precarización de las condiciones de trabajo en determinados sectores.

No obstante, Oskar Martín ha subrayado la importancia de una jornada que ha reunido a casi 600 delegados sindicales. "Para nosotros, junto a los convenios colectivos, los salarios o la conciliación, lo más importante es la vida de los trabajadores", ha afirmado. Además, ha apuntado que la gravedad de la situación en materia de siniestralidad laboral, señalando que en Andalucía se registran miles de accidentes laborales al año y que cada tres días fallece una persona en el trabajo o en el trayecto al mismo.

Martín ha destacado también el papel de los más de 18.000 delegados de UGT en Andalucía, a los que ha definido como "un auténtico ejército comprometido con la defensa de la salud laboral, pero también con cuestiones clave como la igualdad, la juventud, el empleo o el medio ambiente". Asimismo, se ha referido al deterioro de los servicios públicos, alertando de una "deriva de privatizaciones y externalizaciones" que está afectando especialmente a ámbitos como la sanidad y la educación.

Asimismo, ha señalado otros retos que afectan directamente a la clase trabajadora, como el acceso a la vivienda o los procesos migratorios, insistiendo en la necesidad de una respuesta integral desde las administraciones públicas.

La mesa ha contado con la participación de dos referentes en sus respectivos ámbitos. Por un lado, el profesor de la Universidad de Granada y abogado laboralista, José Sánchez Pérez, especialista en la configuración jurídica del accidente de trabajo y en los riesgos psicosociales, quien ha abordado la prevención del suicidio en el entorno laboral. Y, por otro lado, la oncóloga médica, Laura Mezquita, investigadora clínica y una de las principales expertas europeas en cáncer de origen ambiental y ocupacional, que ha analizado la prevención del cáncer laboral.

Tal y como ha señalado el secretario de salud, el objetivo de este espacio ha sido "ponerle corazón, humanidad, pero también leyes y ciencia a la salud laboral, incorporando nuevas miradas a problemas que siguen siendo una realidad en muchos centros de trabajo".

Además, la jornada ha incluido la presentación de una serie de materiales audiovisuales impulsados por UGT Andalucía sobre siniestralidad laboral, que serán difundidos en los próximos días a través de sus canales, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre esta problemática.

Este encuentro se enmarca dentro de la programación del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, bajo el lema 'La ley no nos protege, el siglo XXI exige cambios', y forma parte de los actos previos al 1 de Mayo, donde la organización sindical pondrá el foco en la defensa de los derechos laborales, la salud en el trabajo y la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Por su parte, Pepe Álvarez ha destacado el significado del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, subrayando que no es una jornada de celebración, sino de recuerdo y compromiso. "Hoy no celebramos nada. Hoy recordamos que miles de personas en el mundo pierden la vida o la salud como consecuencia del trabajo", ha afirmado.

El secretario general de UGT ha puesto el acento en la urgencia de reforzar el marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales, recordando que el sindicato lleva años reclamando una actualización de la legislación. "Es imprescindible cambiar la ley de prevención. Esperamos que el Consejo de Ministros dé hoy un paso adelante con una norma que es fundamental para abordar uno de los mayores dramas de nuestro país", ha señalado.

El dirigente sindical ha vinculado esta jornada con la movilización del 1 de mayo, cuyo acto central se celebrará este año en Málaga, anunciando que recorrerá Andalucía en los próximos días para animar a la participación en las movilizaciones. "Es fundamental que los trabajadores y trabajadoras salgan a la calle para defender sus derechos", ha subrayado.

Por último, la organización sindical ha reafirmado con esta jornada su compromiso con una prevención de riesgos laborales más eficaz, que sitúe en el centro a los trabajadores y que integre la acción sindical, la investigación y la evidencia científica como "pilares fundamentales para avanzar en seguridad y salud laboral".