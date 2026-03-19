UGT acoge en Granada la exposición 'Pornografía digital: no eres suscriptor, eres putero'

La sede de UGT Granada ha acogido este jueves la inauguración de la exposición "Pornografía digital: no eres suscriptor, eres putero", que pone el foco en las nuevas formas de explotación sexual vinculadas al entorno digital. - UGT GRANADA

GRANADA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de UGT Granada ha acogido este jueves la inauguración de la exposición 'Pornografía digital: no eres suscriptor, eres putero', que pone el foco en las nuevas formas de explotación sexual vinculadas al entorno digital.

Bajo un título que busca confrontar la "verdad incómoda", el sindicato, junto a su organización juvenil RUGE y el PSOE de la ciudad de Granada, ha hecho un llamamiento urgente para romper el silencio y el consentimiento social ante la mal llamada "economía de plataformas".

En el acto de inauguración, además de Luis Miguel Gutiérrez, secretario general de UGT Granada, han participado Bel Guirao, secretaria general de RUGE a nivel nacional, y Raquel Ruz, secretaria general del PSOE de Granada capital.

Luis Miguel Gutiérrez ha sido tajante al definir la situación actual de la prostitución 2.0. "Estamos aquí para decir alto y claro que la digitalización no ha modernizado la prostitución; solo la ha hecho más accesible, más opaca y, por tanto, más peligrosa", ha afirmado Gutiérrez, señalando que tras el disfraz de modernidad se esconde "un negocio patriarcal y capitalista donde los cuerpos de las mujeres siguen siendo la mercancía".

El representante de UGT ha aportado datos que desmienten el relato de la libre elección en el entorno digital: el 97% de quienes exponen sus cuerpos en estas plataformas son mujeres, los consumidores son, de manera abrumadora, hombres, y los beneficios reales recaen en agencias de proxenetismo digital que operan con total impunidad.

Gutiérrez ha denunciado la manipulación del lenguaje que utiliza el sistema: "Se nos vende el relato de la 'emprendedora' o la 'modelo', pero la realidad es que estas mujeres pierden su intimidad y sufren una violencia sexual constante". Además, ha alertado sobre la presencia de miles de cuentas de menores de edad que falsifican su identidad para entrar en este engranaje.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia ha sido la irrupción de plataformas como 'OnlyFans' en los centros educativos superiores. "Hay campañas disruptivas entrando en las universidades, intentando convencer a nuestras hijas de que es más provechoso abrirse un perfil que terminar su carrera", ha advertido el líder sindical.

El líder sindical advierte que las promesas de "control total" son una trampa: "Sufren presión constante: si no enseñan más, no hay ingresos. Los proxenetas controlan las sesiones, los apartamentos y los contactos. Es un callejón sin salida, donde, cuando quieren parar, aparecen las amenazas".

Ha recordado que el compromiso de UGT va más allá de la sensibilización: el sindicato llama a abolir la prostitución, y l pasado mes de agosto, ya denunció ante Europa que la legislación española sobre prostitución y trata es insuficiente y disconforme con la Carta Social Europea.