UGT-A agradece la labor de empleados públicos en municipios andaluces afectados por el temporal

Archivo - Imagen de archivo del secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, en atención a los medios de comunicación. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Andalucía ha trasladado su "profunda preocupación" ante la situación crítica que viven numerosos municipios y provincias andaluzas como consecuencia del desbordamiento de ríos y embalses provocado por las inclemencias meteorológicas extremas.

Según ha indicado el sindicato en una nota, han agradecido públicamente el trabajo ejemplar de los servidores públicos, que una vez más están prestando ayuda directa a la ciudadanía en condiciones de enorme dificultad.

Asimismo, han trasladado un mensaje de ánimo y solidaridad a las personas desalojadas de sus viviendas por motivos de seguridad, deseando que la situación meteorológica mejore cuanto antes y puedan regresar pronto a sus hogares.

Al hilo, desde UGT Servicios Públicos Andalucía han instado a las empresas y a todas las administraciones a aplicar protocolos de prevención y permisos laborales para los trabajadores --incluido el personal empleado público-- en situaciones de emergencia climática, garantizando su seguridad y derechos laborales.

"Agradecemos igualmente la coordinación entre las administraciones públicas, que están actuando con responsabilidad y atención permanente hacia la ciudadanía. En estos momentos, la prevención y la respuesta rápida son esenciales", han apostillado.

Por otra parte, han precisado que, una vez superada la emergencia, será "imprescindible evaluar los daños y activar los mecanismos necesarios para la reconstrucción y la concesión de ayudas económicas a las zonas afectadas".

Finalmente, desde UGT Servicios Públicos Andalucía han hecho un reconocimiento explícito a todos los servidores públicos por su implicación, profesionalidad y compromiso en esta situación de emergencia.