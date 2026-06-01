UGT alerta de una cobertura de plazas para MIR de un 17% y la Junta aclara que el acto único "no es la cifra definitiva"

Archivo - Salud recrea en su centro de simulación situaciones realistas de trasplantes de órganos para formar a MIR. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha pedido este lunes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía una "reflexión" sobre la cobertura de plazas para la incorporación de médicos residentes al sistema público sanitario andaluz, que en el acto único celebrado el pasado 28 y 29 de mayo ha dejado una cobertura de alrededor de 300 plazas asignadas de 1.715 disponibles --entre interinidades vacantes y sustituciones de larga duración--. En el caso de Enfermería, la cobertura ha rozado el cien por cien, ya que de once plazas ofertadas se han cubierto una decena.

Frente a estos datos facilitados por UGT a los medios --y que suponen no más de un 17% del total de plazas ofrecidas por la Administración sanitaria--, fuentes de la Consejería han aclarado a Europa Press que "el acto único autonómico forma parte de una estrategia más amplia de incorporación de residentes al servicio andaluz de salud y no puede interpretarse como una fotografía --cifra-- definitiva de la fidelización de los nuevos especialistas".

En esta línea, han explicado que que este año Andalucía ha realizado "el mayor esfuerzo de contratación para residentes de los últimos años", duplicando la oferta respecto a 2025, con 1.715 plazas distribuidas en más de 40 especialidades y en centros de toda la comunidad. Además, los profesionales que finalizan su formación dispondrán de "nuevas oportunidades de incorporación" en el próximo acto único, previsto en julio, y a través de otros procedimientos de contratación.

"La experiencia de años anteriores demuestra que la fidelización real se produce a lo largo de los meses posteriores a la finalización de la residencia y no el día de la adjudicación. El pasado año, más del 80% de los residentes que terminaron su formación continuaron desarrollando su actividad profesional en Andalucía", han puntualizado las citadas fuentes.

La Junta presentó el acto único como el "formato" que "permite ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes que terminan su formación al mismo tiempo que refuerza el sistema sanitario". Supone, subrayaba la Junta, incorporar a "profesionales que ya conocen el sistema sanitario y que han demostrado talento, capacidad y compromiso. Profesionales que son ya "esenciales" para seguir garantizando una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía andaluza".

Antonio Macías, de UGT Andalucía, ha pedido a la Junta "reflexionar" tras estos primeros datos a fin de "mejorar las condiciones laborales" para que las plazas sean atractivas. L"a Administración sanitaria andaluza debería de reflexionar por qué los médicos que terminan no aceptan los contratos que ofrecen. O mejoran las condiciones laborales y retributivas o no querrán trabajar en la pública. Que dejen ya de escudarse en la falta de profesionales, el Ministerio, el estatuto marco....y que de una vez trabajen por mejorar sus condiciones", ha sentenciado.