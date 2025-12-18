UGT Andalucía reivindica igualdad de derechos y trabajo digno para las personas migrantes

UGT-A reivindica igualdad de derechos y trabajo digno para las personas migrantes. - UGT-A

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha expuesto que "la migración es una realidad estructural de la sociedad y del mercado laboral" y ha reivindicado igualdad de derechos y trabajo digno para las personas migrantes.

UGT-A ha señalado en una nota que según los últimos datos, a 1 de enero de 2025, en España residen más de siete millones de personas con nacionalidad extranjera, de las cuales más de 900.000 viven en Andalucía formando parte activa del tejido social y productivo.

En este sentido, el sindicato ha destacado la "aportación esencial" de la población migrante en sectores estratégicos como la agricultura, la hostelería, la construcción, los cuidados y los servicios, así como su "contribución al rejuvenecimiento" de la población activa y a la "sostenibilidad del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social".

No obstante, UGT ha resaltado que esta aportación sigue realizándose, en muchos casos, en "condiciones de fraude, explotación laboral y economía sumergida, especialmente en los empleos más duros e inestables".

Asimismo, el sindicato ha rechazado el racismo, la xenofobia y los discursos de odio, señalando que "solo sirven para dividir a la clase trabajadora y beneficiar a quienes se lucran de la precariedad laboral".

En este contexto, la organización sindical ha insistido en que "la integración debe basarse en la igualdad real de trato y oportunidades, garantizando el acceso en condiciones de igualdad a la educación, la sanidad, los servicios sociales, el empleo digno y la participación social y sindical". Las personas migrantes, ha señalado UGT, "no necesitan asistencialismo, sino derechos, estabilidad y protección".

Por otro lado, el sindicato ha pedido, entre otras medidas, la igualdad de derechos con independencia del origen o situación administrativa, el refuerzo de la inspección de trabajo para combatir la explotación laboral, políticas públicas eficaces de acogida e integración así como la habilitación de vías legales y seguras de migración que eviten "tragedias humanas".

Finalmente, UGT ha hecho un llamamiento a los andaluces y a los poderes públicos para "avanzar hacia una Andalucía más justa, inclusiva e igualitaria donde migrar no sea sinónimo de precariedad, sino de derechos, dignidad y futuro".