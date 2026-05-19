UGT Andalucía traslada su "preocupación" por el incremento de los accidentes laborales hasta marzo, con 31 fallecidos

Archivo - Un trabajador de la construcción - PORTAVOZ - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha mostrado este martes su "preocupación" por el incremento de la siniestralidad laboral en Andalucía tras conocerse los últimos datos correspondientes al mes de marzo de 2026, que reflejan que 31 trabajadores han perdido la vida en accidente laboral en Andalucía en lo que va de año, tres más que en el mismo periodo del año anterior.

Según el análisis elaborado por el sindicato, en base a las cifras del primer trimestre publicadas por el Ministerio de Trabajo, en Andalucía se han producido ya 24.360 accidentes de trabajo con baja, lo que supone un incremento del 0,52% respecto a 2025 y representa casi el 17% del total nacional. Además, 217 accidentes han sido graves, concentrando Andalucía más de uno de cada cinco accidentes graves registrados en España.

UGT Andalucía ha advertido en una nota de prensa de que la tendencia de la mortalidad laboral continúa siendo ascendente y critica que "cada tres días fallece una persona trabajadora en Andalucía por el simple hecho de ganarse la vida". El sindicato ha recordado que la comunidad encabeza actualmente la mortalidad laboral en España, acumulando el 18% del total nacional de fallecimientos por accidente de trabajo.

El informe refleja, además, que Andalucía registra 209,32 accidentes de trabajo en jornada por cada cien mil trabajadores, una cifra superior a la media estatal. Los sectores con mayor índice de incidencia son la construcción y la industria, mientras que el sector servicios concentra el mayor número absoluto de accidentes mortales. Por provincias, Sevilla es la que registra una mayor mortalidad laboral, con once fallecidos hasta marzo, seguida de Almería y Cádiz.

UGT Andalucía también ha alertado de la "grave infradeclaración" de enfermedades profesionales en la comunidad. Aunque Andalucía concentra más del 16% de las personas asalariadas del país, únicamente comunica el 6,35% de los partes de enfermedades profesionales registrados en España. El sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar la Inspección de Trabajo, aumentar los recursos destinados a la prevención y endurecer el control sobre el cumplimiento de la normativa preventiva por parte de las empresas.

En este sentido, ha apuntado que casi la mitad de los accidentes graves y más del 42% de los mortales registrados en 2024 se produjeron sin que existiera una evaluación de riesgos obligatoria. UGT Andalucía ha considerado "imprescindible" actualizar y reforzar la cultura preventiva en los centros de trabajo y reclama que la futura reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sirva para adaptar la normativa a los nuevos riesgos laborales, incluyendo la salud mental, los riesgos psicosociales o los efectos del cambio climático sobre las condiciones laborales.

El sindicato ha reiterado que los accidentes laborales "no son inevitables" y ha advertido de que continuará personándose como acusación popular en aquellos procedimientos judiciales relacionados con accidentes laborales graves o mortales en los que pueda existir responsabilidad empresarial.