UGT-A y Famsi firman acuerdo para reforzar la cooperación internacional, la justicia social y el desarrollo sostenible

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, y el presidente de FAMSI, Francisco Reyes, en la firma del acuerdo de colaboración. - UGT-A

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía y Famsi ha firmado un convenio de colaboración para reforzar la cooperación internacional, la justicia social y el desarrollo sostenible. Este acuerdo ha sido suscrito por el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, y el presidente de Famsi, Francisco Reyes, en un acto celebrado en Sevilla en el que ambas entidades han incidido en "sumar esfuerzos para afrontar retos globales que tienen una incidencia directa en la vida de las personas trabajadoras y en el conjunto de la ciudadanía".

Tal y como ha asegurado el sindicato en una nota, el acuerdo permitirá impulsar proyectos conjuntos en materia de cooperación, formación, igualdad, migraciones, empleo digno y sostenibilidad, "fortaleciendo la colaboración entre ambas entidades para afrontar los desafíos sociales y laborales del presente y del futuro".

UGT Andalucía y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) han firmado este miércoles un convenio de colaboración que establece un marco estable de cooperación entre ambas organizaciones con el objetivo de "desarrollar iniciativas conjuntas en ámbitos como la cooperación internacional, la defensa de los derechos humanos, la igualdad, la formación, la inclusión social, el desarrollo sostenible y la promoción de un empleo digno y de calidad".

Durante su intervención, Martín ha destacado que la firma de este convenio supone "mucho más que la formalización de un acuerdo institucional". "Estamos fortaleciendo una alianza entre dos organizaciones profundamente comprometidas con la justicia social, la solidaridad y la transformación de la realidad a través de la cooperación y el trabajo conjunto", ha señalado. Asimismo, ha precisado que UGT-A mantiene un "marcado carácter internacionalista" y una "firme vocación de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática".

Por su parte, el presidente de Famsi ha resaltado la importancia de la solidaridad y la cooperación al desarrollo como política pública andaluza "en un mundo cada vez más global y complejo". Además, ha insistido en la defensa de los derechos humanos como "elemento fundamental" de este acuerdo.

De este modo, el convenio nace de la coincidencia de objetivos y valores entre ambas organizaciones. Mientras UGT-A trabaja en la defensa de los derechos laborales, la igualdad, la protección social y la lucha contra la precariedad, Famsi desarrolla desde hace más de dos décadas una "intensa labor de cooperación internacional, solidaridad, desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional de los gobiernos locales andaluces".

Entre las líneas de trabajo contempladas en el acuerdo, el sindicato ha destacado la defensa de los derechos humanos y la paz, el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, el fortalecimiento de las políticas de cuidados, la integración social y laboral de las personas migrantes, la participación juvenil, la formación permanente de las personas trabajadoras y la lucha contra el cambio climático desde una perspectiva de transición justa.

Asimismo, las dos entidades coinciden en que el actual contexto internacional, marcado por conflictos bélicos, desigualdades crecientes, desplazamientos forzosos de población, incertidumbres económicas y desafíos medioambientales, exige reforzar las alianzas entre organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos sociales y laborales. En este sentido, el convenio permitirá "generar espacios de reflexión, intercambio de experiencias y desarrollo de proyectos que contribuyan a construir respuestas compartidas a los retos globales".

De esta forma, ambas organizaciones consideran "prioritario" impulsar acciones relacionadas con la formación y la capacitación de las personas trabajadoras "ante los profundos cambios que están experimentando el empleo y los sistemas productivos".

Bajo este contexto, han asegurado que la digitalización, la inteligencia artificial (IA), la transición ecológica y las transformaciones demográficas requieren "respuestas coordinadas que permitan mejorar las competencias profesionales y garantizar que nadie quede atrás".

Además, el acuerdo contempla la posibilidad de desarrollar actividades, programas y proyectos específicos mediante futuros anexos y grupos de trabajo conjuntos "que permitan concretar las líneas de colaboración en función de las necesidades y oportunidades que vayan surgiendo".

Para UGT-A, esta alianza representa una oportunidad para seguir reforzando su compromiso "con la solidaridad internacional, la cooperación al desarrollo y la construcción de una Andalucía más cohesionada y comprometida con los valores democráticos".

"Las grandes transformaciones no las consigue una organización actuando sola; se alcanzan cuando somos capaces de sumar esfuerzos, compartir objetivos y trabajar juntos", ha señalado Martín durante el acto.

En suma, con la firma de este convenio, UGT-A y Famsi reafirman su voluntad de colaborar "de manera permanente" para impulsar iniciativas "que contribuyan al bienestar de las personas, al fortalecimiento de los derechos sociales y laborales y a la construcción de un modelo de desarrollo más justo, sostenible e inclusivo para Andalucía y para el conjunto de la sociedad".