UGT llama a convertir el 1 de mayo en un "grito por la paz" junto con una defensa de los servicios públicos

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, atiende a los medios antes de clausurar una jornada, celebrada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de prevención de riesgos laborales. - María José López - Europa Press

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado el contexto "trascendental" en el que se va a celebrar el próximo 1 de mayo el Día Internacional de los Trabajadores. En este sentido, el líder sindical ha pedido convertir la marcha convocada ese día en Málaga en "un grito por la paz" junto con una defensa de los servicios públicos y el derecho a la vivienda.

"Hay que acabar con este incumplimiento flagrante del derecho internacional que están haciendo determinados países que tienen ejércitos potentes. Estamos ante una situación que solo se puede comparar con antes de la Segunda Guerra Mundial", ha afirmado Álvarez en una atención a los medios durante unas jornadas celebradas por el sindicato en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

En paralelo a la situación geopolítica internacional, Álvarez ha puesto el foco en la necesidad de "repartir la riqueza" ante el aumento de los márgenes empresariales. "Los márgenes han subido un 13% eso da para que suban los salarios y lo tenemos que repartir porque los ciudadanos. Lo necesitamos en nuestras nóminas", ha remarcado.

"En realidad los salarios están subiendo más o menos en torno al coste de la vida, incluso en muchos sitios más del coste de la vida. Pero no llega, porque se han disparado los costes de los servicios públicos", ha señalado, al mismo tiempo que ha asegurado que "no hay convenio que pueda aguantar la subida de la vivienda".

El sindicato ha convocado la marcha a nivel nacional, junto a CCOO, en la ciudad de Málaga el 1 de mayo. Una elección que Álvarez ha defendido como "muestra" del "deterioro" de los servicios públicos y de las dificultades a la hora de poder acceder a una vivienda.

Una marcha que coincide con el inicio de la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Andalucía, fijadas para el 17 de mayo. "Las dos organizaciones sindicales en el mes de noviembre empezamos a trabajar con la idea de hacerlo en Málaga", ha apuntado Álvarez para desvincular la concentración con las elecciones.

"Se trata de una ciudad intermedia en la que se visualiza esa situación de colapso que tienen los servicios públicos", ha subrayado.

En esta línea, el secretario general de UGT ha hecho un llamamiento a "fortalecer" los servicios públicos, en especial la sanidad. "Los impuestos tienen que ir a los servicios públicos, a fortalecer los servicios públicos, porque si no, no vamos a poder de ninguna manera hacer frente a nuestras necesidades de carácter social y el salario es imposible que lo pueda soportar todo", ha afirmado.