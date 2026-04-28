Bendodo califica de "gran fraude" la política de vivienda del Gobierno y pone en duda los compromisos de Montero el 17M

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, en rueda de prensa en Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha calificado este martes de "gran fraude" la política de vivienda mantenida por el Gobierno al que ha criticado sus promesas para la promoción de vivienda pública durante la legislatura, sentido en el que ha cuestionado además los compromisos de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, sobre esta cuestión.

"De las 200.000 viviendas que prometió Sánchez se han hecho cero", ha señalado Bendodo durante una intervención ante los medios en Almería, en la que ha puesto en duda el anuncio de Montero para promover 100.000 viviendas para la región andaluza si llega a gobernar. "¿Quién se lo va a creer cuando viene con los antecedentes de su jefe que es cero?. Cero, zapatero en materia de vivienda", ha manifestado.

En una jornada en la que el Pleno del Congreso vota el decreto ley que incluye la prórroga automática de los alquileres que vencen 2026 y 2027 con el rechazo adelantado el PP, Bendodo ha puesto por delante de la gestión del PSOE la acción de las administraciones autonómicas y locales lideradas por su partido, con regiones y ciudades donde "sí se está impulsando la vivienda pública".

El vicesecretario 'popular' ha ironizado junto con la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), sobre el número de viviendas de las comprometidas por el Ejecutivo se han efectuado en Almería. "Ningún alcalde de los que me encuentro por España, cuando le hago esta pregunta, me dice 'Oye, me tocaron tres, quince o veinte'", ha abundado.

Así, ha atribuido al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, el "éxito" en la promoción de vivienda, el cual "se debe al trabajo, al esfuerzo y a la ilusión por transformar esta tierra". "Esa es la Andalucía del cambio de hace ocho años y la Andalucía de hoy. Para las próximas elecciones del 17 de mayo, los andaluces lo tienen fácil", ha añadido.