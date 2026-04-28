El PSOE se compromete a poner en marcha un "plan de choque espera cero" para reducir las listas de espera en dependencia

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista, Josele Aguilar, y la secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Estefanía Martín Palop - PSOE

MÁLAGA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, se ha comprometido este martes a poner en marcha un "plan de choque espera cero" para reducir las listas de espera en dependencia.

En una rueda de prensa junto a la secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Estefanía Martín Palop, Aguilar ha asegurado que "vamos a recuperar la dignidad de las personas en situación de dependencia".

Así, ha criticado que la provincia de Málaga "es una de las más afectadas por el desmantelamiento de la Ley de Dependencia que el Partido Popular de Juanma Moreno está llevando a cabo desde la Junta de Andalucía". Según ha explicado, "8.640 malagueños y malagueñas se encuentran actualmente en la lista de espera de la dependencia".

De ellos, ha continuado, "más de 3.000 están pendientes de valoración y más de 5.000 ya han sido valorados, pero siguen esperando recibir una prestación a la que tienen derecho y que la Junta de Andalucía no les está garantizando". "Málaga es la segunda provincia andaluza con mayor número de personas en lista de espera de la dependencia", ha advertido.

El candidato socialista ha calificado de "especialmente sangrante y doloroso que en el año 2025 fallecieran 1.690 malagueños y malagueñas estando en esta lista de espera". "Cada cinco horas y doce minutos murió una persona en Málaga esperando unos recursos y unas prestaciones a las que tenía derecho", ha apostillado.

"Esto no es casualidad. Esto no se produce por casualidad", ha afirmado Aguilar, al tiempo que ha recordado que Moreno "ya comenzó con el desmantelamiento de la Ley de Dependencia durante el gobierno de Mariano Rajoy, cuando fue secretario de Estado de Asuntos Sociales". "Entonces le pegó un hachazo de 700 millones de euros a la Ley de Dependencia en Andalucía y ahora, desde la Presidencia de la Junta, le está dando la puntilla", ha dicho.

Frente a esta situación, Aguilar ha defendido que "la realidad de la dependencia en Andalucía se puede cambiar el próximo 17 de mayo". "De la mano de María Jesús Montero vamos a recuperar la Ley de Dependencia en Andalucía", ha asegurado.

Al respecto, ha anunciado que, si el PSOE cuenta con la confianza mayoritaria de los andaluces y andaluzas, pondrá en marcha un "plan de choque espera cero para reducir las listas de espera en dependencia". "Este plan incluirá el incremento del número de trabajadores y trabajadoras de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, así como de los servicios sociales comunitarios", ha detallado.

"Vamos a reducir los plazos y en dos años vamos a rebajar al 50% las listas de espera. Vamos a hacer que las personas en situación de dependencia sean atendidas en el plazo de seis meses que marca la ley", ha explicado.

De igual modo, Aguilar también ha destacado que el plan contempla medidas para mejorar la situación laboral de las profesionales de la ayuda a domicilio, "que en su inmensa mayoría son mujeres". "Tienen salarios irrisorios y jornadas laborales insanas. Vamos a recuperar la dignidad no sólo de las personas en situación de dependencia, sino también de las profesionales que las atienden", ha subrayado.

También ha avanzado que el PSOE aumentará el número de plazas públicas de residencia para personas mayores, "una demanda fundamental para muchas familias malagueñas y andaluzas".

"De la mano de María Jesús Montero vamos a revertir todo este ataque del gobierno de Moreno Bonilla a la Ley de Dependencia. Vamos a recuperar la dignidad de las personas en situación de dependencia", ha insistido.

Por último, Aguilar ha asegurado que Moreno "ha sido el liquidador en Andalucía del derecho a una atención digna para las personas con dependencia". "Todo esto puede cambiar a partir del 17 de mayo. Va a cambiar de la mano de María Jesús Montero, para que la Ley de Dependencia vuelva a tener la dignidad para la que nació en Andalucía", ha concluido.

