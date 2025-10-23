UGT-A reclama mejoras laborales y estabilidad en el empleo hotelero a pesar de los "buenos datos" del sector

Archivo - Imagen de archivo de la recepción de un hotel. - UGT-A - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha reclamado mejoras laborales y estabilidad en el empleo hotelero a pesar de los "buenos datos" del sector en la comunidad. Andalucía sigue liderando el número de viajeros y pernoctaciones en España durante el mes de septiembre, con el 20,09% de los turistas y el 22,05% de las pernoctaciones nacionales, según refleja el último Informe de Coyuntura Turística Hotelera publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para UGT-A, "la buena salud que goza el sector debe verse traducido en mejoras en las condiciones laborales de la población trabajadora". "Hay que acabar con la cultura de la precariedad y proporcionar una mayor estabilidad en el empleo en el sector servicios y en el turismo", han indicado desde el sindicato en nota.

Pese al final de la temporada alta, el informe señala que septiembre de 2025 ha sido "el mejor mes de septiembre desde que existen registros", con más de dos millones de viajeros y 6,2 millones de pernoctaciones. Sin embargo, también se constata un descenso del empleo respecto al mes anterior: el sector hotelero andaluz ha contado con 53.322 trabajadores, lo que supone 1.898 menos que en agosto, aunque 2.138 más que en el mismo mes de 2024.

En cuanto a los precios, la facturación media por habitación ocupada se ha situado en 130,53 euros, un 5,65% más que hace un año, mientras que el ingreso medio diario por habitación disponible ha alcanzado los 98,85 euros, un 6,95% superior al de septiembre de 2024.

De este modo, UGT-A ha valorado el comportamiento del sector, pero ha insistido en que los buenos datos turísticos deben traducirse en "mejoras reales en las condiciones laborales".

"El turismo sigue siendo un motor económico clave, pero la riqueza que genera debe repartirse mejor. No puede sostenerse sobre la temporalidad, la subcontratación y los bajos salarios", ha señalado el sindicato.

Por otro lado, UGT Andalucía ha reclamado reducir la externalización, apostar por la estabilidad laboral y fomentar la formación y la cualificación profesional del personal del sector hotelero, con el objetivo de "acabar con la estacionalidad" y potenciar un empleo "más digno y competitivo".

"Los trabajadores del turismo también tienen derecho a vivir mejor, con tiempo libre y condiciones dignas. La reducción de la jornada en el sector es posible y necesaria", ha concluido la organización sindical.