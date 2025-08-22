UGT-A reclama "mejores condiciones laborales" tras el aumento de pernoctaciones en Andalucía durante julio

Archivo - Una camarera atiende a un cliente en un restaurante. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT-A ha reclamado este viernes "mejores condiciones laborales" en el sector hotelero andaluz, pidiendo subidas salariales, una reducción de la externalización y mayor estabilidad en el empleo. La petición llega tras conocerse los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un aumento del 5,4% en el número de viajeros y del 3,9% en las pernoctaciones en Andalucía durante el pasado mes de julio, en comparación con el mismo mes de 2024.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa para valorar los datos de coyuntura hotelera en Andalucía, la temporada veraniega "incide claramente en el fuerte incremento de todas las variables analizadas". De esta manera, en la comunidad andaluza se alcanzó durante julio una ocupación por plazas del 65,52%, así como un 71,04% durante los fines de semanas, según los datos del INE recogidos por Europa Press.

Más allá de las cifras en rentabilidad, --durante el mes de julio la facturación media de los hoteles por habitación fue de 152,66 euros--, UGT-A ha puntualizado que "hay que hacer un esfuerzo para diversificar la oferta turística hotelera, apostando por revalorizar el empleo haciéndolo más competitivo a la hora de fomentar la formación de las plantillas de trabajadores".

Por último, UGT-A ha resaltado la necesidad de "reducir la jornada en el sector hotelero" porque los trabajadores "deben vivir mejor, tener tiempo libre y condiciones dignas, sea cual sea su sector de actividad". "La buena salud que goza el sector debe verse traducido en mejoras en las condiciones laborales de la población trabajadora, ha concluido la organización sindical.