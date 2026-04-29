UGT-A: "La tasa interanual se mantiene en unos niveles inasumibles por las economías domésticas". - UGT-A

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha informado que tras conocer este miércoles el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo para el mes de abril, elaborado por el INE, el dato muestra que "los precios se incrementarían cuatro décimas (0,4%) con respecto al valor alcanzado el mes pasado". De esta forma, la tasa mensual se suavizaría ocho décimas con respecto a la registrada en marzo (1,2%).

Según ha detallado UGT Andalucía en una nota, de confirmarse estos datos a mediados de mayo, la tasa interanual de inflación se reduciría hasta el 3,2%, dos décimas por debajo del valor registrado el pasado mes de marzo (3,4%). Por tanto, "la tasa interanual se mantiene en unos niveles inasumibles por las economías domésticas, comprometiendo, gravemente, el poder adquisitivo de la mayor parte de la sociedad".

Por su parte, la inflación subyacente (2,8%) se reduciría una décima con respecto a la del mes pasado (2,9%). De esta forma, "la brecha entre ambos indicadores pasa a ser de cuatro décimas en favor del indicador general".

De este modo, UGT-A ha señalado que "abril es un mes dado a registrar importantes incrementos en el nivel general de precios". Así, entre 2010 y 2026 sólo en una ocasión han descendido los precios a estas alturas del año (2022). A pesar de ello, "el incremento registrado en esta ocasión ha sido el menor de los alcanzados en un mes de abril en los últimos cuatros años", ha indicado.

Para UGT, los principales responsables de este descenso en la inflación interanual han sido los costes eléctricos, que se han visto abaratados y, en menor medida, los paquetes turísticos, que, "aunque se encarecen, lo han hecho en menor medida de lo que lo hicieran en abril del año pasado".

Por tanto, "una vez más se vuelve a poner de manifiesto como las políticas imperialistas y bélicas de EEUU e Israel tienen efectos muy negativos tanto para el conjunto de la economía mundial, como para el poder adquisitivo de unas familias trabajadoras que ven como el precio de productos básicos como los carburantes o el gas se disparan hasta convertirse en artículos de lujo", ha subrayado el sindicato.

Por último, UGT ha pedido el fin inmediato de los conflictos armados, ya que en todos ellos "son siempre los trabajadores los que más padecen y sufren las consecuencias de las guerras". Además, ha instado a las Administraciones Públicas --tanto estatal como autonómica-- a ser "valientes" e implementar cuantas medidas democráticas de intervencionismo económico sean necesarias para salvaguardar a las economías domésticas y a las familias más vulnerables.