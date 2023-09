UGT-A valora la mejora salarial en el segundo trimestre, pero lo ve "insuficiente" para hacer frente a la inflación

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha valorado la mejora salarial registrada en el segundo trimestre de 2023 en la comunidad andaluza, según los datos publicados este viernes por el INE relativo al coste laboral por trabajador, aunque considera que "todavía es insuficiente" para hacer frente al repunte de la inflación y al incremento de las cuotas hipotecarias.

La organización sindical ha destacado en un comunicado algunos de los motivos expuestos por las empresas que aseguran no tener vacantes en sus plantillas, en Andalucía, la "enorme mayoría" de ellas continúan alegando deberse a no necesitar más empleados, concretamente el 93,1%. Por el contrario, únicamente un 5% afirman no contar con vacantes por el elevado coste de contratación.

No obstante, ha subrayado UGT-A, estos porcentajes son "bastante parecidos" a los obtenidos en el conjunto del Estado, donde el 93,5% de las mismas afirman no necesitar más trabajadores y solo un 3,9% de ellas alegan elevados costes de contratación. Estos porcentajes coinciden, con exactitud, con los que ya se dieran el mes pasado.

Aunque lo efectivo de las medidas que se vienen poniendo en marcha es "incuestionable", tenemos que continuar "haciendo esfuerzos para que el conjunto de nuestra clase trabajadora recupere el poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años", ha asegurado el sindicato.

Por último, UGT-A ha abogado por aplicar "estrictamente" el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y continuar elevando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta lo comprometido por España en la Carta Social Europea, ya que son medidas "fundamentales por las que hay que continuar apostando". "El objetivo es simple, mejorar y dotar de justicia el reparto de la riqueza generada", han concluido desde la organización sindical.