La UJA aprueba un presupuesto de 139,1 millones para 2026 con críticas a la "falta de financiación" de la Junta

Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén - UNIVERSIDAD DE JAÉN

JAÉN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Jaén (UJA) ha aprobado este jueves el presupuesto de la institución para 2026, que asciende a 139,1 millones de euros, un 2,53 % más que el ejercicio anterior, aunque el rector, Nicolás Ruiz Reyes, lo ha definido como un "presupuesto de mínimos" condicionado por los "incumplimientos sistemáticos" de la Junta de Andalucía en materia de financiación universitaria.

Según ha señalado el rector en una nota de prensa emitida por la institución, el documento aprobado "cubre escasamente las necesidades esenciales de la institución" y obliga a reducir partidas destinadas al estudiantado, la investigación, las infraestructuras y la modernización de los servicios, lo que, a su juicio, sitúa a la universidad en una "economía de supervivencia".

Ruiz Reyes ha advertido de que los incumplimientos del Modelo de Financiación Universitaria 2023-2027 y de los denominados Acuerdos de Jaén, suscritos por los rectores andaluces con la Consejería de Universidad, "ponen en jaque" la capacidad de la UJA para ejercer su papel como motor de desarrollo de la provincia. Asimismo, ha cifrado en casi dos millones de euros la cantidad que la universidad dejará de percibir en el cierre del ejercicio 2025.

El rector también ha calificado de "claramente insuficiente" el anteproyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, al señalar que la financiación de las universidades públicas crece un 2,26 %, frente al incremento del 5,6 % del presupuesto autonómico global.

Del total del presupuesto aprobado para 2026, el 70 % se destina a gastos de personal, con 98,05 millones de euros, seguido de los gastos corrientes en bienes y servicios (20,9 millones), las transferencias corrientes (4,8 millones) y las inversiones reales, que alcanzan los 14,96 millones de euros, la mayor parte vinculadas a investigación.