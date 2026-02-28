La UJA centra el VI Congreso Internacional sobre Aceites de Oliva y Salud en "la prevención de enfermedades crónicas"

Archivo - Imagen de archivo de botellas de aceite de oliva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén acogerá los días 11 y 12 de junio el Simposio Predimed Omics 2026 y el sexto Congreso Internacional sobre Aceites de Oliva y Salud, un evento científico que "situará nuevamente a la provincia en el centro del debate internacional sobre nutrición y salud, con especial atención al papel del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y la dieta mediterránea en la prevención de las enfermedades crónicas".

Según ha señalado la Universidad de Jaén (UJA) en una nota de prensa, este congreso está coorganizado por el Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva (INUO) de la Universidad de Jaén, la Universidad de Navarra y la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, con la financiación de la Diputación Provincial de Jaén.

De esta manera, esta sexta edición "consolida una trayectoria iniciada en 2004 que ha convertido a Jaén en un referente mundial en la investigación sobre las propiedades saludables de los aceites de oliva y sus efectos en la salud humana y el medio ambiente".

En este sentido, el Congreso Internacional sobre Aceites de Oliva y Salud ha celebrado con anterioridad cinco ediciones en los años 2004, 2008, 2018, 2021 y 2024.

En la última edición celebrada en mayo de 2024 "se puso de manifiesto la creciente evidencia científica que avala los beneficios del consumo de aceite de oliva virgen extra" en la prevención de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurodegenerativas y determinados tipos de cáncer, así como su contribución a la sostenibilidad del sistema agroalimentario, tal y como ha señalado el comunicado.

Los resultados presentados durante este encuentro reforzaron el papel del AOVE como un "alimento clave" dentro de un patrón alimentario saludable y sostenible, subrayando la importancia de la investigación científica como herramienta fundamental para avanzar en el conocimiento de los mecanismos biológicos implicados en sus efectos beneficiosos.

Además, la edición de 2026 adquiere una "destacada dimensión internacional" gracias a su celebración conjunta con el Simposio Predimed Omics, un "foro científico de referencia" organizado desde 2015 por el profesor y director del Departamento de Nutrición de la Harvard T.H.Chan School of Public Health, Frank B. Hu y el también profesor y catedrático de la Universidad de Navarra e investigador principal de los ensayos clínicos Predimed y Predimed-Plus, Miguel A. Martínez-González, financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Junto a ellos participan expertos como la directora científica del Ciberobn, María Puy Portillo, Jordi Salas Salvadó, Ramón Estruch, José J. Gaforio y "otros destacados investigadores de universidad y centros de investigación internacionales, garantizando un programa con el máximo nivel científico internacional".

Tal y como ha señalado al UJA, esta alianza permitirá entregar los avances más recientes en la epidemiología nutricional, la metabolómica y las ciencias ómicas, de ahí que favorezca un enfoque multidisciplinar orientado a la prevención de las enfermedades del siglo XXI y a la promoción de la salud desde una perspectiva de medicina de precisión.

Por ello, el programa científico del congreso abordará los principales retos en nutrición y salud actuales, a través de tres grandes sesiones temáticas, la primera de ellas la dieta mediterránea y aceites de oliva en la promoción de la salud, con especial atención en la prevención de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer.

En segundo lugar, la nutrición y ciencias ómicas, con un enfoque específico en metabolómica y su aplicación en investigación nutricional para comprender el impacto biológico de las intervenciones dietéticas.

Y, finalmente, cohortes prospectivas y riesgo de enfermedades crónicas, basada en la evidencia obtenida de estudios de cohortes a largo plazo que relacionan la nutrición con la prevención de enfermedades crónicas del siglo XXI.

El encuentro también incluirá sesiones plenarias, mesas redondas y catas de aceites, así como actividades complementarias orientadas a la transferencia de conocimiento y a la interacción entre la comunidad científica, el sector agroalimentario y las instituciones.

Además, se crearán espacios para que "tanto investigadores consolidados como jóvenes científicos puedan presentar sus trabajos en formato de comunicación oral o póster, otorgándose premios a las mejores propuestas".

Más allá de su función como foro académico, este congreso "aspira a convertirse en un espacio estratégico de colaboración y transferencia de conocimiento".

Ofrecerá recursos especializados, oportunidades de creación de redes y la posibilidad de impulsar proyectos conjuntos que refuercen la excelencia científica en torno al aceite de oliva.

En este sentido, la ciudad de Jaén "se reafirma como un epicentro internacional de investigación e innovación, proyectando los aceites de oliva no solo como alimento emblemático de la dieta mediterránea, sino también como un vector esencial para la promoción de la salud y la sostenibilidad global", tal y como ha concluido la nota de prensa.