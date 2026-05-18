La UJA destina más de 30.000 euros a becas de formación permanente para facilitar el acceso a la especialización

Centro de Formación e Innovacción Docente de la Universidad de Jaén. - UJA

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén ha completado la resolución de su convocatoria de becas de formación permanente, un programa "con un marcado carácter social" para garantizar la igualdad de oportunidades y que las limitaciones económicas no impidan el acceso al aprendizaje especializado.

En la resolución provisional, ha concedido 30.515 euros a aquellos estudiantes y egresados que cumplieron con los requisitos de participación, según ha informado este lunes en una nota la UJA.

Este apoyo establece que las ayudas cubren el 50 por ciento del coste de la matrícula en las actividades formativas, aliviando el esfuerzo financiero para las familias con rentas más ajustadas.

El criterio fundamental de selección ha sido la justicia social. En este sentido, la adjudicación se realizó priorizando a los estudiantes con menor renta per cápita y a colectivos vulnerables, prestando especial atención a personas con cargas familiares, víctimas de violencia de género y personas con dependencia o discapacidad.

Estas becas son específicas e independientes de otras ayudas oficiales y están destinadas a favorecer la formación complementaria a los estudios oficiales. El vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente, Francisco Roca, ha destacado su importancia.

"Con estos fondos, cumplimos nuestra misión de eliminar barreras socioeconómicas para que la excelencia educativa sea, por encima de todo, una oportunidad con igualdad y equidad". "Va en la esencia de la UJA el garantizar que el talento de nuestra tierra nunca se detenga por falta de recursos", ha afirmado.

Las becas se han aplicado a los programas correspondientes al primer cuatrimestre del curso 2025-2026 y al segundo cuatrimestre del curso 2024-2025. Entre estos programas, se incluyen másteres de formación permanente y microcredenciales en áreas con alta demanda laboral, como fisioterapia, fiscalidad, inteligencia estratégica, inteligencia artificial generativa y urbanismo.