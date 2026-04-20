La UJA valora la "voluntad de avances" en financiación, pero "queda camino por recorrer" y pide "huir del triunfalismo"

Archivo - Uno de los edificios del Campus de Las Lagunillas. - UJA - Archivo

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha valorado la "voluntad de avances" en lo que a financiación del sistema universitario público de Andalucía se refiere. No obstante, ha señalado la necesidad de "huir del triunfalismo", ya que "todavía queda camino por recorrer" para "el cumplimiento íntegro y efectivo" del modelo y los acuerdos en la materia firmados con la Junta.

Así se recoge en el comunicado que el Rectorado ha enviado este lunes a los miembros de la comunidad universitaria para informar del posicionamiento la reunión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) celebrada el 17 de abril.

Un encuentro en el que este órgano --con el voto favorable de nueve rectores y la abstención del de la UJA, Nicolás Ruiz,-- respaldó la propuesta de la Junta de distribución de los fondos del modelo de financiación para 2026, con un total de 1.825,7 millones de euros.

En el comunicado de la UJA, consultado por Europa Press, se explica que esta dotación "incluye una partida adicional de 37,5 millones" para cubrir el pago de diferentes conceptos, algo que ha "reclamado de forma reiterada" al Ejecutivo andaluz.

Se trata de la cuantía pendiente para el abono de los complementos autonómicos del personal docete e investigador (PDI) y del 50 por ciento del quinto tramo del complemento de productividad del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Ptgas) de 2024, así como de la partida de 16 millones de euros consolidables anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la apertura del curso académico 2025-2026.

La Universidad de Jaén "valora la voluntad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos" y así dotar al sistema universitario público "de la estabilidad presupuestaria que necesita". Pese a ello, el rector se abstuvo "por varios motivos", empezando porque "quedan varias cuestiones especialmente relevantes que están pendientes de resolución para el cumplimiento íntegro del modelo de financiación y a los acuerdos".

Es el caso, según expone, del "reconocimiento no admitido por la Junta de Andalucía y posterior abono de la totalidad de las cantidades adeudadas correspondientes al anterior ejercicio, el 2025, cuantificadas en casi 40 millones de euros", de los cuales casi 2,5 millones corresponden a la UJA.

La segunda razón está relacionada con "varias cuestiones de carácter económico, legal y temporal", recogidas en la orden del consejero de Universidades para el primer reparto presupuestario de 2026, aprobado en la sesión del CAU del pasado viernes.

NIVELACIÓN "CERO"

Entre ellas, alude a la "financiación de nivelación cero para la UJA". "A pesar de que fuimos una de las instituciones más perjudicadas por la aplicación del modelo Velasco en el año 2022, por segundo año consecutivo, la UJA no recibe ni un solo euro de la partida de nivelación, ideada fundamentalmente para corregir aquellos desajustes", afirma.

Además, no se han especificado por parte de la Consejería "cuáles son los criterios objetivos" que justifican un reparto que desde la universidad jiennense se considera "arbitrario, unilateral y no ajustado a derecho". Y a esto une que "no se ha dado opción a las universidades públicas andaluzas para realizar una propuesta previa".

Por otra parte, la UJA habla de "retraso e incertidumbre" en la auditoría de los costes de personal, ya que el procedimiento para determinar las cantidades adicionales por costes de personal "se ha postergado para el segundo semestre de este año", cuando el compromiso inicial fijado en el acuerdo de Jaén (8 de abril de 2025) dictaba que debía estar concluido en junio de 2025.

"Este importante retraso nos sitúa en un escenario de inquietud y preocupación respecto a si se cubrirán los pagos ya realizados a los trabajadores. Es decir, es muy posible que, hasta finales de año, no podamos conocer si el resultado del análisis de costes de personal realizado se corresponderá con las cantidades que las universidades ya hemos abonado efectivamente a nuestros empleados", detalla.

Otras de las cuestiones que señala es la "insuficiencia en el Programa Estratégico 'Cumplimiento del acuerdo de 8 de abril de 2025 entre la Junta de Andalucía y las universidades públicas de Andalucía': En el caso de la UJA, "la cantidad consignada es claramente inferior al gasto real y, por lo tanto, insuficiente".

"Mientras que nuestra institución ha abonado efectivamente 1.110.000 euros a sus trabajadores, la orden solo contempla 876.000 euros, lo que genera un déficit directo, por importe de 224.000 euros", precisa.

CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

La UJA, asimismo, muestra "dudas" sobre el cumplimiento de la cláusula de salvaguarda": Debido a estos "desfases" y "al retraso y consiguiente incertidumbre del análisis de costes de personal", a día de hoy, no tiene la garantía de que sus "demandas y necesidades de financiación queden atendidas completamente". De hecho, "puede darse la posibilidad de que se incumpla la cláusula de salvaguarda también en 2026".

Por todos los motivos expuestos, y dado que lo aprobado en la sesión del viernes "es solo un primer reparto presupuestario, la postura de la UJA en el Consejo Andaluz de Universidades fue la de una abstención condicionada". Durante el segundo semestre de este año, ya con otro gobierno, se procederá a la dotación final mediante un segundo reparto.

"Por ello, nuestro voto definitivo (favorable o desfavorable) quedará sujeto al resultado de ese segundo y definitivo reparto. El equipo de Gobierno de la UJA, con su rector a la cabeza, no cejará en su exigencia de que la Junta de Andalucía cumpla, en su totalidad, el modelo de financiación vigente y los acuerdos suscritos, y atienda la dotación económica que, por justicia y derecho, le corresponde a la Universidad de Jaén", indica.

PRUDENCIA

Al respecto, apunta que su "forma de gestionar y gobernar la universidad es hacer lo correcto y no lo cómodo". De ahí que valore esa "dotación adicional realizada", pero incide en que "es necesario huir del triunfalismo" y lanza "un mensaje de prudencia y cautela".

"Todavía queda camino por recorrer para poder aplaudir y celebrar el cumplimiento íntegro y efectivo del modelo de financiación y de los acuerdos suscritos entre el Gobierno andaluz y las universidades públicas de Andalucía", se subraya desde el Rectorado de la UJA.

Finalmente, y tras justificar este comunicado a la comunidad universitaria en el marco de "la transparencia institucional", asegura que continuará "trabajando con lealtad institucional dentro del sistema universitario público andaluz, pero con la firme determinación de seguir exigiendo la suficiencia financiera, la estabilidad y los derechos" de la institución para "garantizar su futuro".