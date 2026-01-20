La UNIA se suma al minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

La UNIA guarda un minuto de silencio en señal de duelo y recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). - UNIA

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Universidades Públicas de Andalucía se han sumado "con enorme tristeza y pesar" al luto oficial decretado por el Gobierno de España, en señal de duelo y recuerdo de las víctimas del grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Entre ellas, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que se ha sumado al minuto de silencio guardado por las víctimas este martes, a las 12,00 horas, en sus sedes de Sevilla, La Rábida (Huelva), Baeza (Jaén) y Málaga.

Según ha detallado UNIA en una nota, "en este trágico incidente han perdido la vida y han resultado heridos varios miembros de la comunidad universitaria andaluza".

En este sentido, el rector de la UNIA, José Ignacio García, acompañado por cargos y personal de la Sede La Cartuja (Sevilla), ha mantenido el minuto de silencio por las víctimas del trágico accidente de tren mostrando sus condolencias y recordando a dos personas fallecidas que han sido profesores y colaboradores de la institución. En concreto, María Clauss y Óscar Toro, profesionales de la fotografía y el periodismo.

En esta línea, la Universidad Internacional de Andalucía ha mostrado el sentir de las universidades públicas y se ha solidarizado con las víctimas. "Sirva este comunicado para honrar su memoria, y como expresión de nuestro máximo cariño y solidaridad hacia las personas afectadas, sus familiares y seres queridos", ha concluido.

Asimismo, se ha referido a que la alumna de nacionalidad cubana que se dirigía a la Sede de La Rábida para cursar la fase presencial del Máster Universitario en Educación y Comunicación Audiovisual, y a la que visitaron este lunes, "sigue hospitalizada con pronóstico grave, aunque con evolución favorable". Desde la UNIA le han ofrecido acompañamiento y apoyo en estos duros momentos.

Por último, las directoras de las sedes de La Rábida y Málaga, Mª de la O Barroso y Concepción Travesedo, han participado también junto al personal técnico de administración y servicios en sus respectivos campus.