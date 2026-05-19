Unicaja renueva con la UGR la financiación sin coste de la matrícula para el curso 2026-2027

Firma del acuerdo entre Unicaja y la Universidad de Granada. - UNICAJA

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha renovado un año más el acuerdo de colaboración con la Universidad de Granada (UGR) para facilitar el pago de la matrícula universitaria durante el curso académico 2026-2027, mediante una línea de financiación sin coste para los estudiantes.

Con esta renovación, la entidad pone a disposición de los más de 56.800 alumnos de la UGR el denominado Préstamo Matrícula por octavo año consecutivo, con el objetivo de ayudar a afrontar el pago de esta tasa universitaria en el momento de formalizar la matrícula, sin coste alguno.

El convenio ha sido suscrito por el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, y por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

Unicaja afirma en un comunicado que este acuerdo se enmarca en su apoyo a los jóvenes y, especialmente, en su interés por promover y facilitar el acceso a la formación universitaria como instrumento para su futura integración en el mercado laboral.

De hecho, la entidad mantiene una amplia colaboración con instituciones académicas, como es el caso de la UGR, y dispone de una oferta específica para estudiantes, como la financiación de matrículas, dentro de su propuesta de valor integral de servicios (financieros y no financieros) denominada 'This is Uni', diseñada para acompañar a los jóvenes de entre 18 y 27 años en la gestión de su vida financiera de forma sencilla, accesible y adaptada a sus necesidades.

IMPULSO DE LA IA Y LA INNOVACIÓN

Ambas entidades han impulsado la creación de la Cátedra UGR-Unicaja en IA responsable en finanzas, que tiene como objetivo promover la investigación, la generación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial responsable y sostenible aplicada al sector financiero.

La cátedra promoverá actividades orientadas a acercar la IA responsable a la comunidad universitaria, fomentar la formación especializada y apoyar el desarrollo de proyectos innovadores impulsados por estudiantes.

Su puesta en marcha se enmarca, además, en la estrategia de transformación de Unicaja, que, entre otros aspectos, se apoya en la inteligencia artificial como palanca aceleradora para lograr un banco más accesible, personalizado y centrado en las personas.