La Universidad de Córdoba desarrolla la primera caracterización socioproductiva de la trashumancia en España

Archivo - Un rebaño de ovejas merinas cruzan Córdoba en su trashumancia desde Sierra Morena a la Campiña, en una imagen de archivo. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha desarrollado la "primera caracterización socioproductiva de la trashumancia en España con perspectiva agroecológica", que "identifica tres tipos de sistemas trashumantes" en el país y demuestra su relación con la sostenibilidad de los ecosistemas.

A este respecto y a través de una nota, desde la UCO se ha argumentado que, "más allá de su valor económico, el pastoreo realiza contribuciones ambientales, sociales y culturales esenciales que son cruciales para la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático".

Así, dentro de los sistemas de base pastoril, la trashumancia también desempeña "un papel fundamental en la sostenibilidad socioecológica y la vitalidad de los territorios rurales. Se trata de una práctica milenaria que implica la migración estacional de los rebaños, desplazados por los pastores a otras latitudes en busca de alimento y condiciones climáticas favorables".

En este contexto, un equipo liderado por el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba ha presentado la primera caracterización socioproductiva de los sistemas trashumantes en España desde una perspectiva agroecológica, abarcando sus aspectos económicos, productivos, socioculturales, políticos y de gobernanza.

Según ha explicado el autor principal del trabajo, Francisco Lagos Susaeta, con el mismo quieren "aportar información, evidencia y testimonios de la ganadería trashumante, como patrimonio vivo de inmenso valor cultural, social y ecológico, que entrega claves para una interacción realmente sostenible con nuestros ecosistemas y en la producción de nuestros alimentos".

Los resultados de esta radiografía de la trashumancia en España ofrecen información relevante para entender su viabilidad e importancia actual. Los datos muestran que existe "gran diversidad entre los trashumantes españoles, pero que comparten una base cultural y práctica común, moldeada por presiones y circunstancias políticas, económicas y ecológicas".

El trabajo de la UCO, según ha señalado Lagos, "proporciona información transversal y actualizada sobre un sistema que, aunque valorado discursivamente, carece de datos actuales y detallados".

Además, evalúa "la alineación de las prácticas trashumantes con los principios agroecológicos definidos por el Panel de Expertos de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria, demostrando que la trashumancia tiene alta congruencia con los principios agroecológicos relacionados con los ecosistemas".

Este es el caso del "reciclaje de nutrientes, la reducción de insumos, la salud del suelo y la promoción de la biodiversidad, a la vez que demuestran una alta resiliencia a presiones externas como son las políticas de intensificación agraria, la volatilidad del mercado y el cambio climático".

La investigación, basada en 84 entrevistas a pastores trashumantes de ocho regiones de España, se llevó a cabo con un enfoque mixto. El análisis cualitativo del contenido de las entrevistas permitió identificar las miradas o evidencias más frecuentes entre los entrevistados sobre cuestiones ecológicas, productivas, económicas, políticas y sociales. La metodología cuantitativa, basada en estadística descriptiva y análisis estadísticos multivariantes, permitió identificar tres grupos de trashumantes con características distintivas.

GRUPOS DE TRASHUMANTES ESPAÑOLES

Los tres grupos de trashumantes descritos están vinculados principalmente a las vías pecuarias y los territorios donde desarrollan su actividad, uno vinculado a la Cañada Real Conquense, otro a la Cañada Real Segoviana y otro a Santiago-Pontones en Jaén.

El primer grupo (con una media de edad de 55 años) lleva a cabo trashumancias más largas, con rebaños de mayor tamaño y mixtos en cuanto a especies. El segundo grupo es más joven, con una media de edad de 47 años, y se centran en el ganado vacuno, especialmente de raza avileña negra ibérica, con transhumancias más cortas que el primero y con canales de venta de sus productos más diversos y directos.

Por último, el tercer grupo realiza la trashumancia principalmente entre la Sierra de Segura y Sierra Morena, con rebaños mayoritariamente de ovejas, más pequeños que los de los otros grupos y con mayor participación en asociaciones del sector.

Los hallazgos de este trabajo, publicado en 'Sustainability: Science, Practice and Policy', permiten ver que, "aunque la trashumancia es un sistema de alta resiliencia, fundamental para la conservación y funcionalidad de los ecosistemas, y que entrega alimentos de altísimo valor nutricional y cultural, existe una necesidad urgente de un mayor apoyo político y un marco regulatorio que la proteja, que se adapte a sus particularidades, dignifique sus condiciones de trabajo y la vida del ganadero trashumante y que asegure el relevo generacional".