La Universidad de Granada encabeza el ranking Forbes 2026 de innovación educativa en España

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GRANADA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) aparece en el primer puesto de la lista elaborada por Forbes bajo el título "Diez universidades españolas que están redefiniendo la innovación educativa", publicada en su primera edición el pasado 13 de marzo. Este reconocimiento sitúa a la UGR al frente del sistema universitario español, integrado por 92 universidades públicas y privadas.

Según señalan desde la UGR, el ranking de Forbes pone en valor el papel de la Universidad de Granada en la transformación de los entornos educativos ante los desafíos derivados de la digitalización y de la irrupción de la inteligencia artificial.

La publicación subraya la capacidad de la institución para anticiparse a los cambios, adaptar sus metodologías docentes y fortalecer una oferta formativa alineada con las nuevas demandas tecnológicas y sociales.

Entre los principales factores que sustentan esta posición de liderazgo destacan hechos como que la UGR consolida su trayectoria tras haber sido reconocida también en 2025 como la primera universidad española en la adopción de inteligencia artificial generativa. Forbes también destaca la investigación de vanguardia desarrollada por la Universidad de Granada en ámbitos estratégicos como el aprendizaje automático (machine learning), el procesamiento del lenguaje natural y la robótica.

Además, Forbes subraya el protagonismo del Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence (DaSCI) como motor de innovación en Andalucía; y apunta también a la la oferta académica adaptada, toda vez que la UGR ha ampliado de manera significativa sus estudios en ciencia de datos, inteligencia artificial y tecnologías digitales, reforzando así su capacidad para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad del conocimiento.

La selección publicada por Forbes en esta edición incluye seis universidades privadas y cuatro públicas, y reconoce a aquellas instituciones que están rediseñando sus metodologías de formación y evaluación para responder con eficacia a entornos cada vez más dinámicos y cambiantes.

En este contexto, la Universidad de Granada sobresale por su apuesta decidida por el desarrollo de herramientas, programas y enfoques docentes que contribuyen a transformar la educación superior, incorporando además competencias transversales esenciales para afrontar los cambios sociales y tecnológicos de nuestro tiempo.