La Universidad Loyola impulsa en Córdoba el talento en publicidad y marketing digital con el foro HYPE

Autoridades en la inauguración del foto Hype. - UNIVERSIDAD LOYOLA

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Loyola en Córdoba, con la colaboración de la Cámara de Comercio, ha celebrado HYPE, el I Foro Loyola de Publicidad y Marketing Digital, un espacio concebido para conectar talento universitario, conocimiento y realidad profesional en torno a uno de los sectores más dinámicos y en constante transformación: la comunicación publicitaria.

Según ha indicado la Universidad Loyola en una nota, más de 130 participantes, entre profesionales cordobeses de este sector y estudiantes del Grado en Publicidad y Marketing Digital del Campus de Córdoba de Loyola, han compartido experiencias, buenas prácticas y oportunidades de empleabilidad.

El rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern, ha asegurado durante su intervención en la inauguración del foro que "hoy más que nunca, las empresas necesitan no solo comunicar, sino hacerlo con estrategia, propósito, valores e impacto. Por eso, desde la Universidad Loyola apostamos por una formación que va más allá del aula; una formación práctica, real y conectada con el tejido empresarial y con los retos reales".

Asimismo, ha subrayado que "este foro es también una oportunidad para poner en valor el talento local. Córdoba cuenta con un ecosistema empresarial, creativo y comunicativo de enorme potencial, capaz de proyectarse desde lo local hacia lo global".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, ha afirmado que "se necesitan profesionales preparados, creativos y capaces de aportar valor real a las empresas". Por este motivo, ha expresado que la Cámara apoya este foro por "conectar universidad y empresa, formación y experiencia".

Desde la Cámara, se defiende que el desarrollo económico de un territorio pasa "por fortalecer esa relación entre el mundo académico y el tejido empresarial, por eso queremos seguir estando cerca de la universidad, de los jóvenes y de aquellos proyectos como este foro que contribuyan a hacer de Córdoba una cuidad más competitiva, más dinámica y con mejores oportunidades", ha concluido.

Finalmente, el decano de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Loyola, José Antonio Muñiz, ha señalado que este foro nace con vocación de continuidad con el objetivo de convertirse en un marco de encuentro preferente de la industria en Córdoba.

En cuanto a la revolución que supone la Inteligencia Artificial para el sector ha indicado que "la IA nos obliga a centrarnos en la esencia de lo que somos como universidad, un espacio de encuentro y conversación donde construir conocimiento en diálogo con el mundo". En este sentido, ha asegurado que "no entendemos la labor de nuestra facultad sin ese ámbito de colaboración y conversación con la empresa".

Por último, ha querido señalar la importancia de la industria publicitaria en España "que supone 13.000 millones de euros de inversión, genera 130.000 empleos directos y cuenta con más de 50.000 empresas en España, de las que 6.200 están en Andalucía".

PREMIOS HYPE 2026

Asimismo, en 'Un buen tándem, un gran hype', se han presentado tres campañas de publicidad de éxito hechas en Córdoba, de las agencias María Vinagre para Cruz Roja; Amarillo Limón para Farmaciabarata, y A las 6 en la playa para Autismo Córdoba. Ha sido esta última la que ha recibido el I Premio Hype 2026 que ha sido entregado por el decano y la vicedecana de la Facultad de Comunicación y Artes, José Antonio Muñiz y Noemí Morejón, respectivamente.

Por otro lado, una de las actividades más destacadas que se han desarrollado en el marco del foro ha sido el certamen Hype Talent Loyola, en el que los estudiantes del Grado en Publicidad y Marketing Digital de Loyola han trabajado a partir de un briefing real para desarrollar una campaña publicitaria para la Cámara de Comercio de Córdoba. Tres equipos finalistas han presentado sus propuestas para la iniciativa 'Emprender con la Cámara'.

El equipo ganador del primer premio ha sido el integrado por los estudiantes Eduardo Granados y Lucía Ballester que han recibido el galardón de manos del presidente de la Cámara, Antonio Díaz, y la secretaria general de la Cámara, Carmen Gago.

Durante la jornada se han abordado retos y oportunidades como el impacto de la IA en los procesos creativos y la colaboración entre marcas y agencias, con una visión práctica y vinculada al tejido empresarial local, en diferentes mesas redondas y ponencias en las que han participado profesionales de empresas como Dobuss Group o Prodigioso Volcán.