UPA Córdoba alerta de una campaña de cereal "crítica", especialmente en el Norte de la provincia

Aspecto que presenta un cultivo de cereales en la provincia de Córdoba, como resultado de intensas lluvias y exceso de humedad. - UPA CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA Córdoba ha alertado este jueves de la "delicada" y hasta "crítica" situación que atraviesan actualmente los cultivos de cereales de invierno en la provincia, "especialmente en la zona Norte, donde las intensas lluvias y el exceso de humedad han provocado daños severos e incluso pérdidas prácticamente totales en numerosas explotaciones".

Así lo ha señalado, a través de una nota, el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, quien ha expresado su "enorme preocupación por la evolución de los cultivos en un momento decisivo para la producción", pues "las siembras comenzaron ya con importantes dificultades, debido a las persistentes lluvias registradas durante el otoño e invierno, que impidieron en muchos casos acceder a las parcelas en las fechas adecuadas", y "ha habido muchas fincas donde se sembró tarde porque directamente no se podía entrar al terreno".

Aunque, en líneas generales, "el aspecto visual de los trigos en la Campiña cordobesa y el Valle del Guadalquivir es aceptable", el secretario general de UPA Córdoba ha advertido que "la situación real es mucho más compleja", dado que "el trigo, cuando es pequeño, no quiere tanta agua. Necesita frío y humedad moderada para que la raíz profundice y el cultivo se desarrolle bien, y este año hemos tenido justo lo contrario".

Además, el incremento de las temperaturas, unido a la elevada humedad, "está favoreciendo la aparición de enfermedades fúngicas que ya están afectando a numerosas parcelas", de modo ya hay "problemas importantes de hongos y un deterioro evidente del estado de los cultivos, lo que puede redundar en un menor rendimiento de cosecha", según ha lamentado Moreno, quien ha añadido que "la situación más preocupante se concentra en el Norte de la provincia, especialmente en municipios del Alto Guadiato, donde el exceso de agua ha causado estragos irreversibles".

"Ahí sí tenemos un auténtico desastre. Se sembró y posteriormente llovió tanto que muchas parcelas quedaron completamente encharcadas. Eso ha provocado pudrición de raíces y, en muchísimos casos, la pérdida total del cereal" y, según ha explicado, hay "muchos agricultores que ni siquiera han podido acceder a las explotaciones para realizar tratamientos fitosanitarios o controlar las malas hierbas, debido al estado del terreno".

Ante este escenario, desde UPA Córdoba se reclama "un seguimiento exhaustivo de la evolución de la campaña" y no descarta solicitar "medidas de apoyo si las pérdidas continúan agravándose en las próximas semanas", pues "todavía queda por ver qué ocurre cuando entren las cosechadoras, pero, desde luego, no estamos ante una campaña excelente ni mucho menos. La incertidumbre ahora mismo es máxima", ha concluido Francisco Moreno.