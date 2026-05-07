UPA Granada lleva una campaña a los colegios para enseñar a distinguir y consumir aceite virgen extra de la provincia

La iniciativa de UPA Granada llevará el aceite de oliva virgen extra de la provincia a los colegios de la provincia. - UPA

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Granada pone en marcha por primera vez una campaña de promoción del aceite de oliva virgen extra dirigida a alumnos de Educación Primaria de la provincia. La iniciativa, que se desarrollará entre el 12 y el 22 de mayo en cinco centros educativos granadinos, tiene como objetivo fomentar hábitos de alimentación saludable desde la infancia, reforzar el conocimiento del producto estrella de la dieta mediterránea y poner en valor el papel estratégico del sector olivarero en la economía local.

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, destaca la importancia de acercar el AOVE a las nuevas generaciones: "Queremos poner en valor el aceite de oliva como la grasa vegetal más saludable que existe. Es fundamental que los niños aprendan a consumir AOVE por sus cualidades y su calidad, y que sepan diferenciar un buen virgen extra de otras grasas o aceites de menor calidad. Ese conocimiento les acompañará toda la vida y ayudará a promocionar su consumo", explica.

La campaña combinará actividades educativas y prácticas adaptadas a alumnos de entre siete y diez años. Cada jornada comenzará con una charla didáctica presentada en formato de cuento, en la que se abordarán cuestiones como el origen del olivo en el Mediterráneo, su llegada a la península ibérica, la evolución del cultivo y su relevancia en Andalucía y Granada, una de las principales zonas productoras del mundo.

También se explicarán de forma sencilla los beneficios del aceite de oliva virgen extra para la salud, así como curiosidades sobre el olivar, desde los olivos milenarios hasta las diferencias entre aceitunas verdes y negras o el proceso de elaboración del aceite.

Después de la parte teórica, los escolares participarán en un taller práctico en el que elaborarán su propio desayuno mediterráneo, compuesto por pan y aceite de oliva virgen extra. Esta actividad, diseñada para ser participativa y didáctica, permitirá a los alumnos comprender los beneficios de una alimentación saludable basada en productos locales, al tiempo que refuerza el vínculo con el entorno rural y agrícola.

"Los pequeños y medianos agricultores somos conscientes de la importancia de este tipo de iniciativas para promocionar el consumo de alimentos que producimos de la forma más sostenible, sana y saludable posible. Que los niños conozcan el aceite y que sepan diferenciar sus cualidades es clave para aumentar las ventas y garantizar el mantenimiento de las explotaciones familiares de olivar", subraya Nicolás Chica.

Además de la experiencia educativa, los participantes recibirán material promocional, como mochilas de cuerdas y gorros de cocina, mientras que el profesorado contará con obsequios como bolsas corporativas y botellas de AOVE, con el fin de reforzar el impacto de la campaña en el ámbito escolar y familiar.

El programa recorrerá distintos puntos de la provincia, con paradas en el CEIP Luis Rosales de Granada (12 de mayo); un centro educativo de Santa Fe aún por confirmar (14 de mayo); el CEIP Andalucía de Benalúa de Guadix (15 de mayo); el CEIP Mures de Cúllar (18 de mayo); y el CEIP Ayala de Iznalloz (21 de mayo).

Con esta iniciativa pionera, UPA Granada refuerza su compromiso con la educación alimentaria, la promoción del consumo de productos locales y el apoyo a un sector clave para el desarrollo económico, social y medioambiental de la provincia.