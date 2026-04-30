UPA ve en la regularización de migrantes un "punto de inflexión" para campañas como la de la aceituna en Jaén

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

UPA Jaén ve en el proceso extraordinario de regularización de migrantes un "punto de inflexión" para agricultores y empleadores, y cuyos efectos serán visibles en "campañas claves" como la de la recolección de la aceituna.

UPA Jaén es una de las organizaciones habilitadas en la provincia para gestionar los trámites del proceso de regularización,. En los primeros días ha tramitado más de 200 solicitudes, centrando sus esfuerzos en la emisión de certificados de vulnerabilidad.

El secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar, UPA Jaén ha señalado que se han implicado de forma activa en este proceso no solo por compromiso social, sino también por "la falta de mano de obra que sufre el campo jiennense". "Lo hacemos por una necesidad real del sector agrario. Cada vez es más difícil encontrar trabajadores con la documentación en regla, especialmente en el caso de personas migrantes", ha dicho Cózar.

"Son personas que vienen a ganarse la vida y a aportar. Nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Si no fuera por estos trabajadores, muchas de las aceitunas de la provincia ni siquiera se recolectaban", ha afirmado el dirigente de UPA.

Asimismo, ha puesto el foco en la incertidumbre que ha existido hasta ahora en la contratación porque "había situaciones en las que llegaban trabajadores con documentación que parecía correcta y luego no lo era, lo que ha provocado sanciones tras inspecciones laborales" y "esta regularización va a evitar ese tipo de problemas".