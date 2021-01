Valero (IU) pide a Junta clases on line en donde no se pueda garantizar la seguridad ante la pandemia y la ola de frío

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha criticado que la Junta de Andalucía "no haya equipado las aulas para el invierno" , adaptando los sistemas ante la pandemia originada por el coronavirus, por lo que ha instado a realizar las inversiones necesarias y a que disponga "allí donde no pueda garantizar un ambiente seguro las medidas de clases no presenciales ya dispuesta en la normativa".

En un audio difundido por IU, recogido por Europa Press, Valero pide más inversión en educación y señala que la Junta ha de "garantizar condiciones óptimas para el alumnado y para los docentes" ya que considera "fundamental garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes".

Así, manifiesta que hay muchas aulas en donde las temperaturas son "incompatibles con la práctica docente en esta plena ola de frío", algo que achaca a que el gobierno andaluz está "incumpliendo la propia ley de bioclimatización que aprobó el Parlamento andaluz, que dejaba bien claro que había que garantizar condiciones de habitabilidad y confort en los centros educativos". "No se puede estar en un aula a menos de 17 grados", advierte.

La segunda de las razones para esta situación, según Valero, es que la Junta está "haciendo bandera del superávit a costa de no invertir los recursos de los fondos Covid que el Gobierno central ha transferido para los servicios públicos, que en este caso serían fundamental para esos sistemas de climatización en las aulas los centros educativos".

"Por tanto, el gobierno andaluz ha dejado las aulas desguarnecidas frente a los rigores del invierno, pero también frente a los venideros rigores del verano, no adecuando y no equipando estos sistemas de climatización a las medidas de seguridad que exige la pandemia", avisa, por lo que pide a la Junta que "se arremangue y equipe a las aulas con estos sistemas de climatización necesarios", pero, "allá donde no pueda garantizar un ambiente seguro, que dispongan las medidas de clases no presenciales ya dispuesta en nuestra normativa".