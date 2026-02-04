Varios municipios de Granada sufren inundaciones, en Benalúa de las Villas con personas atrapadas en viviendas

La GR-4405 PK 0 al PK 0+300, Montillana-Trujillos, en Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo ya ha provocado inundaciones en varios municipios de la provincia de Granada, como Montillana, Campo Téjar, Huétor Santillán, Beas de Granada, en la venta de Santa Bárbara en Loja y en Benalúa de las Villas.

Preocupa la situación en este último municipio, cuyos accesos están cortados, varias personas han quedado atrapadas dentro de sus viviendas y otras han tenido que ser rescatadas del interior de sus vehículos.

El diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios de Granada, Eduardo Martos, explica que los puntos más conflictivos en estas primeras horas de la mañana están por una parte en Loja, donde el arroyo Milano está a punto de desbordarse, lo que mantiene en alerta los servicios de emergencia.

En Valderrubio se están produciendo anegaciones importantes tras el desbordamiento del Barranco Hondo, con afección a varias zonas del municipio, y la lluvia ha provocado inundaciones en los municipios de Montillana, Campo Téjar, Huétor Santillán, Beas de Granada, en la venta de Santa Bárbara en Loja y en Benalúa de las Villas..

Además, un hombre ha quedado atrapado en su vehículo en la GR-3420, vía que permanece actualmente cortada y desde emergencias se recomienda evitar el desplazamiento innecesario y extremar la precaución durante toda la jornada.

En cuanto a la red viaria, permanece cortada la GR3401 entre Valderrubio y Fuente Vaqueros, incluida la zona de Zujaira. También está cortada la carretera que une Zagra con Fuentes del Cerna en el término de Algarinejo.

Igualmente está cortada la carretera que une Huétor Tájar con Villanueva (GR-4403) y la GR-4405 PK 0 al PK 0+300 (Montillana-Trujillos).