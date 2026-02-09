Los vecinos de los Puentes de Jaén pueden volver a sus casas y se eleva a 8,5 millones los daños en la capital

Reunión del Cecopal en Jaén capital - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha bajado el Plan de Emergencia Local a nivel cero en situación de prealerta por los últimos coletazos del temporal. Además, se permite a los vecinos de los Puentes regresar a sus viviendas, al tiempo que ha elevado a 8,5 millones los daños en la capital jiennense por la cadena de borrascas.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha explicado que la medida se ha adoptado después de que hayan bajado las previsiones de viento y lluvia de las próximas horas. No obstante, el estado de instalaciones y equipamientos de uso público de la ciudad que en estos momentos revisan operarios municipales aconseja mantener esta prealerta hasta que puedan ser utilizados.

De hecho, durante la mañana y la tarde de este lunes se revisarán parques, instalaciones municipales y equipamientos deportivos. Millán ha señalado tras la reunión del Comité Local de Emergencias (Cecopal) que en función del comportamiento de las próximas horas y del día de mañana se procederá a la desactivación del Plan de Emergencias y proceder a la vuelta a la normalidad y el arreglo de daños.

El regidor ha recordado que esta situación permite que los vecinos de la zona de la Vega de los Ríos que tienen su vivienda principal o su segunda residencia en las zonas cercanas a cauce --unas 200 viviendas entre primeras y segundas residencias, es el dato que se ha manejado en todo momento por parte del Ayuntamiento-- puedan ya acercarse a las mismas a comprobar su estado y proceder a su limpieza.

Del mismo modo, Millán ha apuntado que el Ayuntamiento ya tiene una cuantificación de los daños causados en la ciudad por el tren de borrascas y que se elevan a 8,5 millones. En este punto, ha detallado que hay instalaciones deportivas de distinto tipo afectadas en cubiertas y paredes y muros perimetrales, centros educativos, calles con daños en asfalto y mobiliario urbano, centros de servicios sociales, instalaciones administrativas o cementerios.

A ello hay que sumar las cubiertas del mercado de mayoristas y de las instalaciones de Mantenimiento Urbano, el camino fluvial de Los Cañones desde el Puente de la Sierra, o caminos rurales de paso para zonas residenciales, además de las cubiertas del Camarín de Nuestro Padre Jesús, que también están afectadas.

Ha explicado que algunos de estos daños se solventarán con medios propios pero ha incidido en que sin las ayudas de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España no es posible volver a la normalidad.

A lo largo de este lunes se permitirá el acceso a los parques que se hayan revisado y no presenten riesgos y del uso de algunas instalaciones deportivas. Otras quedarán cerradas debido a los daños en las cubiertas, como las dos piscinas cubiertas.

En la reunión del Cecopal, Millán ha tenido unas palabras de agradecimiento a todos los efectivos implicados, con Policía Local, Protección Civil y Bomberos enviando informes cada 30 minutos del estado de los cauces en los Puentes, haciendo recorridos de control por las zonas y atendiendo emergencias en distintos puntos de la capital. También ha pedido paciencia porque los operarios de Mantenimiento Urbano y de FCC irán solventando progresivamente las incidencias relacionadas con el mobiliario urbano y la limpieza.