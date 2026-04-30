Vodafone España abrirá la novena edición del 5G Forum de Sevilla y participará de forma activa

La Directora de Administraciones Públicas de Vodafone España, Teresa Llamas. - VODAFONE ESPAÑA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del 5G Forum 'Donde los líderes tecnológicos se dan cita', que se celebrará en Sevilla del 12 al 15 de mayo, contará con una destacada presencia de Vodafone, que participará de forma activa a lo largo de varias jornadas del evento, "consolidando su papel como uno de los principales impulsores del ecosistema 5G en España". El encuentro, referente en Europa en el ámbito de la conectividad avanzada, combinará dos jornadas presenciales los días 12 y 13 de mayo en el Auditorio Cartuja --gestionado por Yventu--, en Sevilla TechPark, con otras dos jornadas virtuales los días 14 y 15 de mayo.

Según ha informado Vodafone España en una nota, en un contexto en el que el 5G se posiciona como infraestructura crítica para la digitalización de la economía, Vodafone pondrá sobre la mesa su visión estratégica a través de la participación de varios de sus principales responsables, abordando aspectos clave como la resiliencia de red, la ciberseguridad y el desarrollo de redes privadas 5G e IoT.

Por tanto, el principal atractivo de esta participación será la presencia de la Directora de Administraciones Públicas de Vodafone España, Teresa Llamas, quien protagonizará una entrevista destacada durante la jornada inaugural del 5G Forum. Su intervención ofrecerá una visión estratégica sobre el presente y el futuro de la conectividad, así como el papel de la compañía en el impulso de la transformación digital en España y el desarrollo de los nuevos servicios basados en 5G.

De esta manera, la entrevista será conducida por la presentadora del evento y Directora General de Medina Media Events, María Medina, (entidad organizadora del 5G Forum) en un formato que "permitirá abordar los grandes retos del sector, desde el despliegue de infraestructuras hasta la evolución hacia nuevos modelos de servicios digitales".

RESILIENCIA DE RED: CLAVE PARA UNA CONECTIVIDAD CRÍTICA

Durante la primera jornada presencial, también intervendrá la Directora de Soluciones de Negocio de Administraciones Públicas en Vodafone Empresas, Nerea Míguez, con la ponencia 'Resiliencia de la Red'. Su intervención pondrá el foco en la necesidad de construir "redes robustas, seguras y preparadas para garantizar la continuidad de servicios esenciales en un entorno cada vez más dependiente de la conectividad".

De este modo, la resiliencia se posiciona como un elemento estratégico para administraciones y empresas, especialmente en escenarios donde el 5G habilita servicios críticos en ámbitos como la seguridad, la movilidad o la gestión de infraestructuras.

Por otra parte, en la segunda jornada presencial del evento, Vodafone estará representada por el Director de la Unidad de Ciberseguridad de Vodafone Empresas, Roberto Lara, quien abordará los retos actuales en materia de ciberseguridad en entornos 5G. Su intervención analizará "cómo proteger infraestructuras críticas, redes y servicios frente a amenazas cada vez más sofisticadas", en un contexto de creciente interconexión de dispositivos y sistemas.

Igualmente, la participación de Vodafone se extenderá a las jornadas virtuales, con la intervención del Manager de Redes Privadas 5G e IoT de Vodafone Empresas, Odín Fernández. En este espacio se explorarán las oportunidades que ofrecen las redes privadas 5G para sectores como la industria, la logística o la energía, así como su integración con soluciones IoT para el desarrollo de entornos inteligentes y "altamente automatizados".

VODAFONE, ACTOR CLAVE DEL ECOSISTEMA 5G

Con esta participación transversal a lo largo de todo el evento, Vodafone reafirma su papel como actor clave en el desarrollo del 5G en España, contribuyendo al impulso de una conectividad "más avanzada, segura y orientada" a las necesidades reales de empresas y administraciones.

El 5G Forum 2026 se consolida así como "el escenario idóneo para compartir conocimiento, analizar tendencias y avanzar en la construcción de un ecosistema digital" en el que operadores, instituciones y empresas trabajan de forma coordinada para acelerar la transformación tecnológica.

Asimismo, todas las ponencias del 5G Forum estarán disponibles para su visionado "a la carta" a través de El Observatorio, la plataforma digital de Medina Media Events, donde cada intervención estará disponible 24 horas los 365 días del año de forma gratuita.

La novena edición del 5G Forum está organizada por Medina Media Events y cuenta con el apoyo de Orange Empresas, Telefónica, Vodafone, DIGI, Huawei, Netmetrix, Junta de Castilla y León, Ayscom, Wavecontrol/Viavi Solutions, Minsait by Indra Group, Teltronic, Axión, Gradiant, Mavenir, HPE, Manage Engine, Asteo Red Neutra, Universidad de Málaga, Nokia, Andrew, Italtel, Gsertel, Neutroon, Templus, IplusF, Hispasat, Rohde & Schwarz, Circet, Sapec, Digital Innovation Hub Industry 4.0 / ITCL, Boldyn, Ethon Shield, Anritsu, Evolvers, Grupo Ximenez y Secmotic.