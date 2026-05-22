El voluntariado corporativo de Telefónica se convierte al 100% en voluntariado tecnológico en 2026. - FUNDACIÓN ENDESA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El voluntariado corporativo de Telefónica se convierte al 100% en voluntariado tecnológico este año 2026 con el talento de los empleados, el impulso de los programas de Fundación Telefónica y la puesta al servicio de los retos digitales de las entidades sociales, como ingredientes principales.

Según ha informado Fundación Telefónica en una nota, la puesta de largo de este voluntariado tecnológico se ha celebrado este viernes con motivo del Día Internacional del Voluntariado Telefónica de manera simultánea en los cuatro mercados principales en los que Telefónica está presente. Así, se han organizado más de 250 actividades a nivel global en los que han participado 4.500 personas en España, un 20% de la plantilla actual.

En concreto, el alcance ha sido de más de 27.000 personas beneficiarias impactadas en España, con la participación de unas 130 entidades sociales. En concreto, Sevilla ha acogido varias acciones y junto a Fundación MAS se han llevado a cabo dos talleres. Uno de orientación y empleo digital destinado a jóvenes de entre 18 y 20 años, para acercarles el conocimiento sobre el empleo digital y facilitar herramientas para mejorar la empleabilidad, y otro sobre inteligencia artificial destinado a personas mayores de la Asociación DYAR (Descubrir y Aprender), para que descubran las posibilidades que ofrece la tecnología en términos de ocio y aprendizaje para su día a día.

Asimismo, junto a Caja 87, los voluntarios Telefónica han celebrado una yincana digital con retos deportivos a través de la cual han mostrado a jóvenes en riesgo de exclusión los valores del deporte apoyándose en las dinámicas propuestas.