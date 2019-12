Vox acusa a la Junta de "falta de lealtad" por "ocultar la pseudointervención" antes del debate presupuestario

Actualizado 18/12/2019 11:30:50 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reprochado este miércoles al Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) su "falta de lealtad" por "ocultar" ante del debate del Presupuesto para el 2020 la carta que remitió el Ministerio de Hacienda a la Junta para informar sobre la "pseudointervención" de las cuentas autonómicas a cuenta de haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, bajo gobierno socialista.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha criticado que si bien la referida misiva está fechada en el 5 de diciembre, el Gobierno de Moreno no ha la dado a conocer hasta este lunes, mientras que el Presupuesto andaluz para el 2020 se debatió el 11 y 12 del mismo mes.

"Es denunciable que se tenga esta comunicación el 5 de diciembre, que se debata el Presupuesto y se nos oculte su existencia", ha agregado Hernández, que ha exigido al Gobierno andaluz explicaciones por esta "falta de lealtad".

Así, ha confiado en que dado que la Junta conocía la existencia de dicha carta, "se haya tenido en cuenta a la hora de redactar el Presupuesto y no afecte a los programas enmarcados en el pacto suscrito por el PP-A y Cs con Vox" porque, ha avisado, "no admitiremos en ningún momento que ningún programa pactado se vea afectado por esta situación".

El portavoz parlamentario de Vox ha apuntado que se trata de una "cuestión de confianza" entre el Gobierno andaluz y su socio presupuestario, y que "si hay un documento que nos anuncia que puede haber un hito que va a marcar el devenir presupuestario, es lógico que se cuente con el partido con el que se tiene un acuerdo para aprobar las cuentas".

"Es una cuestión de lealtad", ha insistido Hernández, que cree que hubiera sido razonable que se hubiera comentado a Vox esta circunstancia o bien "si no se ha hecho es porque no se le concede la importancia en los mismos términos en los que se está escenificando". "Una cosa no casa con la otra", ha alertado.

Con todo, ha dicho esperar que en adelante el Gobierno andaluz no ningunee a Vox porque "son muchas las circunstancias en las que van a tener que contar con este partido", e incide en que no permitirán que este asunto sea una excusa "de mal pagador" para no adoptar las medidas acordadas.

"EXAGERADO Y ARBITRARIO"

Después de que el Ministerio haya comunicado a Andalucía que no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018 y le pida un plan de ajuste, Hernández ha considerado esto una decisión "arbitraria" de la ministra del ramo, María Jesús Montero.

Ha reprochado a la otrora consejera andaluza de Hacienda que penalice "un incumplimiento propio" porque, a su juicio, "hace hincapié en la mala gestión del anterior gobierno socialista sobre unas cuentas que ella misma había redactado".

Para Vox, se trata de "una acción exagerada y no preceptiva" más cuando "a penas es un desvío una décima de la regla de gasto, unos 160 millones, no es una cantidad exorbitante".

"La actuación del Gobierno en funciones es exagerada, arbitraria y condenable", ha proseguido Hernández, que cree que lo que ha ocurrido es una muestra de "las disfunciones del Estado de las autonomías".