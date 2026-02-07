Vox afea "la situación de abandono" del centro de mayores de la asociación Pozo de la Nieve en Córdoba

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli. - VOX

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha denunciado públicamente "la situación de abandono" que atraviesa el centro de mayores de la asociación Pozo de la Nieve, que ha tildado de "preocupante".

Según ha informado Vox en una nota de prensa, se trata de un edificio municipal cedido desde hace décadas a esta asociación de mayores "sin que exista un documento oficial que regule su uso ni garantice la correcta prestación de los servicios".

Badanelli ha explicado que el inmueble, antigua casa del médico y antiguo cuartel de la Policía Local, en la carretera de Trassierra, presenta "un deterioro evidente tras años de abandono por parte del Ayuntamiento", hasta el punto, ha agregado, de que en la actualidad los mayores están recibiendo los servicios "en condiciones impropias, e incluso sin suministro eléctrico", lo que ha considerado "absolutamente inaceptable".

La portavoz municipal ha señalado que este centro es un punto de encuentro fundamental para muchos mayores de la barriada, "un espacio de convivencia que combate la soledad y la dispersión, y que debería ser una prioridad para cualquier gobierno municipal que presuma de políticas sociales".

Sin embargo, ha lamentado que "una vez más, el Ayuntamiento mire hacia otro lado y deje a nuestros mayores en el olvido". Desde Vox se ha rogado formalmente al equipo de gobierno, del PP, que, a través de la Delegación de Mayores, se impulse de manera inmediata un convenio marco con la asociación de mayores que garantice la continuidad del servicio, la asunción de responsabilidades por parte del Consistorio y la ejecución de cuantas obras y reparaciones sean necesarias para poner el edificio en condiciones dignas.

"Córdoba no puede permitir que sus mayores sigan siendo tratados con esta desidia. No hablamos de propaganda ni de anuncios vacíos, hablamos de atender necesidades reales y de cuidar a quienes han construido esta ciudad", ha concluido Badanelli.