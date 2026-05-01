Vox Córdoba defiende la prioridad nacional y el apoyo a "los que trabajan por España" en el marco del 1 de mayo

La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Paula Badanelli, en el marco del 1 de mayo. - VOX CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Paula Badanelli, ha participado este jueves en Jaén en el acto de inicio de campaña, coincidiendo con el Día del Trabajo, en una jornada en la que también ha acudido a la marcha organizada por el sindicato Solidaridad.

Badanelli ha señalado que "arranca una campaña decisiva para el futuro de Andalucía", subrayando que los andaluces "tienen la oportunidad de elegir entre seguir con las mismas políticas de siempre o apostar por un cambio real basado en el sentido común". En este contexto, ha defendido la prioridad nacional como eje de las políticas de Vox, "para que los trabajadores españoles sean lo primero", y ha incidido en la necesidad de apoyar a las familias, a los autónomos, al sector primario y a quienes "sostienen con su esfuerzo la economía".

Asimismo, ha apostado por garantizar unos servicios públicos de calidad, con una sanidad "digna", facilitar el acceso a la vivienda, reducir impuestos y burocracia y asegurar que la Junta de Andalucía esté "al servicio de los andaluces". La candidata ha animado a los ciudadanos a conocer el programa electoral de VOX, "donde se recogen soluciones reales a los problemas de nuestra tierra", y ha concluido con un llamamiento al voto de cara al próximo 17 de mayo, asegurando que "el cambio empieza hoy, pero se decide en las urnas".