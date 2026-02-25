Vox critica "paripé" de Montero con ley de "hablas andaluzas": "Para tapar las vergüenzas con las que viene a Andalucía"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rodrigo Alonso, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 25 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado este miércoles el "paripé" de la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, proponiendo una ley de "hablas andaluzas" con la que sólo persigue "tapar todas y cada una de las vergüenzas con las que viene a Andalucía".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso ha manifestado que Montero es, "probablemente, la peor ministra de Hacienda de la historia de España, por lo menos la historia moderna, es la representación viva y plena del sanchismo de Pedro Sánchez y del socialismo en la actualidad".

"Que se ahorre sus cantinelas de la ley de hablas andaluzas y el paripé para intentar, con una cortina de humo, tapar sus vergüenzas", ha indicado.

Lo que tiene que hacer es, "junto con el resto del Gobierno de Pedro Sánchez, convocar elecciones para devolverle la voz al pueblo y poderlos echar a su casa y, si puede ser posible, al banquillo de los acusados".