Vox denuncia que el Gobierno "deja el terreno libre a las narcolanchas de las mafias" en la costa de Granada

El diputado de Vox por Granada, Jacobo Robatto - VOX

GRANADA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox por Granada en el Congreso, Jacobo Robatto, ha denunciado públicamente este lunes "el desmantelamiento" que ha dicho se realiza del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil en Motril mientras "deja terreno libre a las narcolanchas de las mafias" en la Costa Tropical.

"Con motivo del temporal, están apareciendo narcolanchas de última generación buscando refugio en diversos puntos de la costa de Granada, caso de La Herradura. De hecho, durante este último fin de semana se han llegado a divisar hasta seis de estas embarcaciones por entornos marítimos como Punta de la Mona, Cerro Gordo o la ensenada del Berenguel", según ha informado Robatto en una nota de prensa de Vox.

"Esto demuestra que pese al desmantelamiento del servicio marítimo de la Guardia Civil la Costa granadina sigue siendo un punto caliente para las mafias del narcotráfico y el tráfico de personas, con una flota moderna de embarcaciones mientras nuestras fuerzas de seguridad se quedan sin medios materiales para hacerles frente", ha señalado Jacobo Robatto.

El diputado nacional ha indicado que esta denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que mantuvo recientemente una reunión con representantes de Vox Granada, supone "vaciar de recursos esenciales a Granada para reforzar la vigilancia en la costa de Cádiz, en lugar de dotar a esta provincia con el personal necesario, sin perjudicar la operatividad de otras localidades".

Robatto ha subrayado que esta situación es "la enésima muestra del maltrato" a las Fuerzas de Seguridad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con patrullas que "no pueden salir a prestar servicio, agentes obligados a amontonarse cuatro o cinco componentes en un solo vehículo, y unidades que trabajan con coches constantemente averiados, obsoletos y fuera de normativa, llegando en ocasiones al punto de tener que realizar las patrulla a pie por carecer de vehículos".

A esto se suma el "desmantelamiento de los puestos de la Guardia Civil en la provincia granadina", lo que a juicio de Robatto demuestra, "una vez más, la incapacidad" de Grande-Marlaska, que a su parecer "no puede seguir un minuto más al frente del Ministerio del Interior".

"Estos días se está visibilizando con nitidez cómo la Guardia Civil tiene que enfrentarse a las mafias en una clara inferioridad de medios técnicos, lo que por un lado supone que estas puedan campar a sus anchas y, por otro, que se ponga en riesgo la seguridad de nuestros agentes, algo de lo que ya tenemos trágicos precedentes con el asesinato hace hoy dos años de dos guardias civiles en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha", ha concluido Robatto.