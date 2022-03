Vox dice que Andalucía "está al límite" con los menores no acompañados y Ruiz les acusa de "ignorancia y populismo"

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Ángela Mulas ha señalado este jueves en el Pleno del Parlamento que Andalucía "está al límite" con la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENA), "5.000 desde 2019", lo que "supone un mayor gasto para los andaluces", mientras que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales e Inclusión, Rocío Ruiz, les ha acusado de "ignorancia y populismo" y les ha instado a "aprenderse las leyes".

Durante su intervención, Mulas ha indicado la comunidad "no ha dejado de recibir menores y tanto el Gobierno de España como Europa parecen mirar para otra lado". Así, ha lamentado que Andalucía "siguen siendo la gran olvidada", como lo demuestra "el reparto de los fondos extranjeros para la atención de los MENA".

"Andalucía está al límite y más allá de promover la repatriación de estos menores a sus países, su consejería desde el inicio de su legislatura ha cuadruplicado las plazas para los MENA y ha apostado por un nuevo modelo de atención integral hasta que estos cumplan 25 años, suponiendo de nuevo un mayor gasto para los andaluces que una vez más se hacen responsables de las negligencias de Sánchez", ha manifestado Mulas.

Ha añadido que desde Vox "consideran que no hay motivos reales en la mayor parte de los casos para que estos menores permanezcan bajo la tutela de la Junta y, más aún, cuando el perfil de estos menores son marroquíes de 17 años, incluso más años".

Ruiz ha afeado la "discriminación" del Gobierno de España en cuanto a la financiación, pues "no nos consideran frontera sur ni que tengamos una gran presión migratoria", y "a pesar de que reconocen que nuestro modelo es de calidad". "Y a pese a esta injusticia seguiremos atendiendo a los menores porque es nuestra obligación legal y moral".

Ante estas afirmaciones, Mulas ha señalado que la Junta "en vez de apostar por la reintegración de estos menores con sus familias, les han abierto aún más la puerta", para añadir que "es su obligación solucionar este problema con el Gobierno de España y Europa". "Si su hijo se escapa a otro país movería cielo y tierra para recuperarlo, y por qué los padres de estos menores y el Estado no lo hacen, pues porque detrás de todo esto están las mafias, y los organismos de la Junta que no articulan los mecanismos para que estos niños vuelvan al seno familiar son cómplices de todo esto", ha apuntado.

VOX INSTA A "CAMBIAR LOS PROTOCOLOS"

"Hay que cambiar los protocolos en el futuro, y en la actualidad hay que iniciar la reagrupación familiar en sus países de origen y hay que prevenir la ideología política que influya en los criterios técnicos para evitar declarar el desamparo de forma automatizada", ha concluido.

Ruiz, por su parte, ha defendido que seguirán reclamando una estrategia nacional y europea, pero "escuchándola, además de la ignorancia y populismo que exhuma, me pregunto si quieren ser un partido de gobierno", y les recuerda que cuando llegan "están bajo la tutela" de la Junta y "no se pueden devolver". "Aprenda y léase las leyes internacionales, porque tienen derecho a refugio y asilo sin excusa", ha remarcado.

Asimismo, ha añadido que "no puede ser un partido de gobierno los que no creen en la autonomía andaluza, pero ocupan un escaño y cobran por ello, los que no creen en el cambio climático, los que no creen en los derechos de las personas Lgtbi, los que no creen que exista la violencia hacia las mujeres, apunten se llama violencia machista, o los que nos creen en los derechos de la infancia".

"Tenemos niños de Mali, de Senegal, de Marruecos o de Ucrania, todos son niños y todos tienen derechos, porque si los están discriminando por su origen, eso se llama racismo y xenofobia", y lo que hace falta en Andalucía "es un gobierno de personas serias y responsables como el que tenemos, que atienda a valores y los derechos humanos de todos". "Si no conocen las leyes, las aprenden", ha aseverado.