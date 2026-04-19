Vox reivindica en la Romería de Santo Domingo de Córdoba la protección de las tradiciones y la identidad cultural

1079351.1.260.149.20260419114748 La candidata de Vox por Córdoba a las elecciones andaluzas Paula Badanelli, en la Romería de Santo Domingo de Córdoba. - VOX

CÓRDOBA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Córdoba a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha reivindicado este domingo en la Romería de Santo Domingo la defensa de las tradiciones, la identidad cultural y las costumbres como "parte esencial de una acción política que ponga a los nuestros primero".

Además, durante su visita a esta cita "profundamente arraigada" en la ciudad cordobesa, Badanelli ha remarcado que Vox ya puso en valor en sus reconocimientos de 2025 a la Hermandad de Santo Domingo por su labor en favor de Córdoba, destacando el papel de quienes "mantienen vivas nuestras costumbres, promueven la ciudad y contribuyen a conservar nuestras raíces", según ha explicado el partido en una nota.

La candidata ha sostenido que apoyar tradiciones como la Romería de Santo Domingo es también defender una forma de entender Córdoba, "una ciudad viva, con sus calles llenas, con movimiento y orgullosa de su identidad", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que proteger la cultura y las costumbres "no es mirar al pasado, sino preservar lo que somos", y ha vinculado esta defensa de las raíces con el acuerdo de gobierno alcanzado con el PP en Extremadura, que, a su juicio, "demuestra que otra forma de hacer política es posible".

"Es posible impulsar políticas que prioricen a los nuestros, que defiendan nuestra identidad y que tengan voluntad para frenar procesos como la islamización y recuperar elementos fundamentales de nuestra cultura y nuestras tradiciones", ha abundado la representante de Vox en esa línea.

La portavoz municipal ha defendido que la conservación de las señas de identidad de Andalucía y de Córdoba "depende de la voluntad política", y ha asegurado que con Vox "la protección de nuestras tradiciones está garantizada".

"Cuando Vox gobierna o influye, se demuestra que se puede hacer una política distinta, que defienda lo nuestro, que proteja nuestras raíces y que sitúe a los andaluces en el centro", ha concluido Badanelli.