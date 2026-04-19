PP reivindica en Málaga que Moreno pone "alfombra roja" al ahorro de las familias, frente "al infierno fiscal" de PSOE

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas, Carolina España, en una imagen de archivo de la precampaña. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Carolina España, ha reivindicado este domingo que el Gobierno de Juanma Moreno pone "alfombra roja" al ahorro de las familias, frente "al infierno fiscal" generado por el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

Así, ha través de una nota, España ha destacado que la política económica y fiscal de Juanma Moreno "permite dejar en el bolsillo de los malagueños 560 millones de euros al año y hasta 1.800 millones al conjunto de los andaluces, gracias a la estabilidad y a las siete bajadas de impuestos aplicadas desde 2019".

"El Gobierno de Juanma Moreno quiere que sean los andaluces y los malagueños los que decidan cómo gastar su dinero", ha explicado, y ha contrapuesto esta fiscalidad "moderada, donde Andalucía es una de las comunidades de España donde menos impuestos se pagan", con las "barreras fiscales" de anteriores gobiernos socialistas en la Junta y frente "el afán recaudatorio del Ejecutivo de Sánchez".

La candidata 'popular' ha subrayado que "este año, ahora que ha comenzado la campaña de la Renta, los andaluces pueden aplicar nuevas deducciones por ir al gimnasio, por gastos veterinarios y por enfermedad celiaca". Además, ha añadido, "se han mejorado las deducciones por alquiler de vivienda para jóvenes, mayores de 65 años y víctimas de violencia de género o terrorismo, pasando de 900 a 1.200 euros, y de 1.000 a 1.500 euros en caso de personas con discapacidad".

Del mismo modo, España ha valorado que la deducción por nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento ha pasado a ser universal y no depender de la renta familiar, siendo de 200 euros y de 400 euros para las familias que residen en zonas rurales con menos de 3.000 habitantes, mientras que las familias numerosas reciben 200 euros y las monoparentales, 100 euros.

Al respecto, la candidata 'popular' ha anunciado que las familias monoparentales "verán reconocida su condición gracias al decreto aprobado esta misma semana por la Junta" y que las numerosas "lo seguirán siendo hasta que el hijo menor tenga 26 años, frente a los 21 establecidos hasta ahora".

En esta línea, ha señalado igualmente las rebajas aplicadas por cuidado de personas dependientes y por actividades extraescolares de idiomas o informática hasta 150 euros por niño, mientras que los mayores de 75 años pueden deducirse el 20% de la cotización por la ayuda doméstica, hasta un máximo de 500 euros.

"En este tiempo hemos bajado los impuestos, se ha bajado la parte autonómica del IRPF, se ha bonificado al 99% el Impuesto de*Sucesiones y Donaciones, un impuesto injusto que antes se pagaba en Andalucía y ya no", ha dicho España, quien ha señalado que también han "reducido el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, fundamentalmente vinculado a la vivienda".

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga ha incidido en que el Gobierno de Juanma Moreno "ha adoptado medidas fiscales que benefician principalmente a las familias con rentas medias y bajas; que están diseñadas para favorecer el acceso a la vivienda, para incentivar el consumo de los hogares y la actividad económica, así como para proteger el patrimonio familiar".

De esta manera, España ha señalado que "bajar impuestos es dejar más renta disponible en los bolsillos de los andaluces y malagueños para generar una mayor actividad económica, lo que se traduce en más empleo".

"Andalucía era un infierno fiscal cuando gobernaba la señora Montero y el problema ha sido que, como ministra de Hacienda, también nos ha estado asfixiando durante casi ocho años, con cien subidas aplicadas desde que Sánchez es presidente", ha criticado, y ha anunciado que Juanma Moreno seguirá bajando impuestos, "bonificando al 99% el de Sucesiones y Donaciones para proteger la vivienda entre hermanos".

Así, ha valorado que "los malagueños y los andaluces saben que quien sube los impuestos es la señora Montero y que es Juanma Moreno quien los baja", cuestionando "a dónde va la recaudación de récord del Gobierno de España en Málaga", donde el pasado año superó los 6.300 millones de euros en la provincia, casi el doble que en 2019.

"Aquí no llegan inversiones del Gobierno ni para las carreteras, ni para el mantenimiento del AVE, ni para el Cercanías o el tren litoral", ha insistido, al tiempo que ha destacado que "Juanma Moreno, con menos impuestos sí impulsa nuevos centros de salud y hospitales, nuevos colegios e institutos y lleva el metro hasta el Civil; esa es la diferencia".

