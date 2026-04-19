El Ayuntamiento de Granada designa este lunes por sorteo en Pleno Extraordinario a los miembros de las mesas electorales

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que celebrará el próximo lunes, 20 de abril, a las 09,45 horas, el Pleno Extraordinario para proceder al sorteo de los componentes de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo.

Tal y como ha emitido el Consistorio en una nota, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General (Loreg), el sorteo designará sobre el censo electoral del municipio al presidente y a los dos vocales de cada una de las 285 mesas que hay en Granada distribuidas en 109 Colegios Electorales, pudiendo seleccionar hasta catorce suplentes por cada cargo "para permitir la rápida sustitución de los designados que se puedan excusar".

Al igual que en anteriores comicios, para el sorteo se utilizará el portal IDA_Celec que gestiona el Instituto Nacional de Estadística (INE), empleando una fórmula de selección aleatoria entre las personas censadas en la Sección correspondiente. Los requisitos establecidos es que los designados sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su deseo de renuncia en un plazo de siete días. La persona designada para el puesto de Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente.

Una vez realizado el sorteo, se procederá a la impresión de la documentación con los 12.600 electores que conformarán los diferentes cargos de titulares y suplentes de las mesas electorales. Inmediatamente, un equipo compuesto por catorce notificadores procederá a la comunicación oficial de la designación de estas personas para que la jornada electoral del 17 de mayo se desarrolle con la máxima normalidad y de acuerdo a la Loreg.

