Vuelve 'Abril en la Biblioteca', un amplio programa cultural para festejar el libro y la lectura en Córdoba

Presentación del programa en la sede de UCOCultura. - UCO

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) se suma un año más a la celebración del mes de libro y la lectura con el programa 'Abril en la Biblioteca', un amplio programa de actividades orientado a la potenciación y difusión de iniciativas que inciden en estos ámbitos de la cultura.

Tal y como ha indicado la institución universitaria en una nota, la programación ha sido presentada en el Centro UCOCultura por el vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos, Sebastián Ventura; el director general de Cultura, Fernando Lara; la directora de UCOpress, Elisa Borsari, y la directora de la Biblioteca Universitaria, Carmen Liñán.

Organizado por la Biblioteca Universitaria de la UCO, al programa se suman todos los centros de la UCO, así como la Unidad de Cultura Científica, UCOCultura, UCOPRESS y otros puntos externos a la UCO como La Inaudita.

Al igual que en anteriores ocasiones, el programa combina presentaciones de libros, actividades teatrales, cinefórum, rutas literarias o exposiciones, y culminará con un concierto en la Mezquita-Catedral a cargo de la Orquesta de Córdoba y el Coro Averroes de la UCO.

El programa 'Abril en la Biblioteca' mantiene actividades ya clásicas como la presentación del Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria Universidad de Córdoba, el 29 de abril, y la Fiesta Universitaria del Libro, el miércoles 23. Otra cita habitual son los encuentros 'Lee ciencia', que tendrán lugar los días 22 y 29 de abril.

El primer día intervendrán Vania Figueroa, Karen Castillo y Carolina Oliva con su libro 'Realmente ¿cuánto sabes del cerebro?'; mientras que el día 29 intervendrá Elena Lázaro con 'Otra historia de la ciencia'. Por otra parte, la Biblioteca Maimónides inaugurará un espacio, PuntoFicción, destinado a potenciar la lectura de obras de ciencia-ficción.

Las presentaciones de libros son ya también habituales, en esta ocasión, el 22 de abril se presentará 'Nunca te fíes de una oveja negra', de María Rosal Nadales, en la Biblioteca de Ciencias de la Educación y Psicología. El día 29, en la Facultad de Medicina y Enfermería, será el turno de 'Pase usted. Y siéntese', de José María Rivera. El día 24, en La Inaudita, se dará a conocer 'Tan solo un lapso de tiempo', poemario de Pablo Martínez. El 28, en Ciencias de la Educación y Psicología, se presentará el catálogo de la exposición 'Evolución del libro escolar', y el 29 será el turno, en el mismo lugar, de la presentación de 'Bile encontró su voz', de Lourdes Álvarez.

El teatro ocupará un espacio importante en la programación de 'Abril en la Biblioteca', con la representación de la obra 'Panorama desde el puente' en el teatro El Jardincito de Cabra (Córdoba) el día 11 de abril y el 26 en Aguilar de la Frontera a cargo del Aula de Teatro de la UCO. En cuanto a las exposiciones, el 21 de abril se inaugurará en el centro UCOCultura 'Los pasos del pecado', de Mercedes Daza; el 23, en Filosofía y Letras, 'Ut pictura poiesis'; mientras que, en las Galerías del Cardenal Salazar, durante todo el mes de abril, podrá visitarse la exposición 'Alma cromática', de Kira Noland.