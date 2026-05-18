El XIV Foro de la Empresa Familiar Jiennense destaca el papel de este tipo de compañías y analiza sus principales retos

Participantes en el XIV Foro de la Empresa Familiar Jiennense. - UJA

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

El XIV Foro de la Empresa Familiar Jiennense, organizado por la Cátedra Grupo Japemasa de Empresa Familiar de la Universidad de Jaén, ha reunido a representantes destacados del tejido empresarial de la provincia para reflexionar sobre los principales retos presentes y futuros de este tipo de compañías.

El encuentro contó con la conferencia 'Retos actuales de la empresa familiar', a cargo del profesor Juan F. Corona, catedrático y uno de los expertos españoles más reputados en empresa familiar según ha informado este lunes en una nota la UJA.

Su intervención sirvió para enmarcar los desafíos a los que se enfrentan este tipo de compañías, especialmente en materia de continuidad, relevo generacional, profesionalización y adaptación a un entorno económico cada vez más complejo, donde los sistemas empresa, familia y política condicionan el comportamiento de las empresas familiares.

También aludió a la relevancia de las empresas familiares para la economía nacional y la necesidad de apoyo por parte de la administración para facilitar el traspaso entre generaciones, apoyado por una fiscalidad favorable que incentive la continuidad del negocio.

Posteriormente, el profesor Corona moderó una mesa redonda en la que intervinieron Carlos Mesa, de Andel; Francisco Vañó, de Castillo de Canena, y José María Ruiz, de Grúas Ruiz. En ella se pusieron de manifiesto tres experiencias empresariales diferentes, pero unidas por valores comunes: arraigo territorial, continuidad familiar, profesionalización, innovación y compromiso con Jaén.

Así, se resaltó el papel de Andel como ejemplo de industria familiar capaz de crecer desde Mancha Real hacia mercados nacionales e internacionales. También se subrayó la trayectoria de Castillo de Canena, referente en la transformación del aceite de oliva virgen extra en un producto premium, internacionalizado y vinculado a la excelencia, la sostenibilidad y la marca. Por su parte, Grúas Ruiz fue presentada como ejemplo de crecimiento empresarial desde el esfuerzo familiar, la inversión continuada y el compromiso con el territorio.

De este modo, durante esta nueva edición del foro se abordaron los principales retos de la empresa familiar, como la sucesión, la profesionalización, el talento, la innovación, la internacionalización y la financiación.

Igualmente, se puso de relieve la diversidad y fortaleza de la empresa familiar jiennense y su papel clave en la generación de empleo, el desarrollo económico, la cohesión territorial y la proyección de Jaén como provincia con empresas sólidas y con futuro.