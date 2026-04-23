La APA (Almería) prevé iniciar a finales de 2026 o a comienzos de 2027 el traslado de Capitanía y Salvamento Marítimo

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha situado a final de este año o comienzos de 2027 el horizonte para acometer el traslado de Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo desde el Muelle de Levante al edificio del Puesto de Control Fronterizo (PCF), dentro de la operación con la que persigue liberar por completo estas instalaciones en el marco del proyecto puerto-ciudad.

Durante la presentación de la campaña digital dirigida a potenciales viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, la presidenta de la APA, Rosario Soto, ha explicado que la planificación ya está definida y que el objetivo es que en los próximos tres meses quede redactado el proyecto de adecuación de la planta del PCF a la que se trasladarán ambos servicios.

Tras ello, ha indicado que la obra saldrá a licitación y que su ejecución requerirá otros cuatro meses aproximadamente, al tratarse de una intervención que "no es compleja". En esa planta se acondicionará un espacio de 1.500 metros cuadrados para los dos organismos públicos.

En paralelo, la APA ha previsto iniciar la difusión de la disponibilidad del actual edificio del Muelle de Levante para que puedan concurrir interesados en su futura explotación mediante concesión administrativa. La intención de la entidad portuaria pasa por implantar en ese inmueble un uso "social y cultural", de forma que quede integrado en el proceso de apertura del puerto a la ciudad.

La previsión inicial da continuidad al convenio demanial firmado a finales de febrero por Soto y la directora general de la Marina Mercante (DGMM), Ana Núñez, para la ocupación de la segunda planta del edificio del PCF por parte de la Capitanía Marítima de Almería y del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo.

El acuerdo contempla la adecuación de este espacio y su dotación de equipamiento, para lo que la APA prevé una inversión de dos millones de euros en su Plan de Inversiones 2026-2027. Asimismo, establece la constitución de una mesa de trabajo entre la APA, Capitanía y Salvamento para concretar las necesidades técnicas de la actuación una vez se adjudique el proyecto.