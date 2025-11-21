La APA y Cosentino exhiben en Nueva York su alianza para la integración puerto-ciudad de Almería

Asistentes al encuentro celebrado en el Cosentino City de Nueva York durante la presentación del proyecto de integración puerto-ciudad del Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) y la multinacional Cosentino han mostrado este miércoles en Estados Unidos su alianza en materia de integración puerto-ciudad mediante un encuentro con arquitectos y representantes internacionales de puertos y ciudades desplazados a Nueva York con motivo del congreso de la Asociación Internacional de Ciudades Portuarias (AIVP).

En el Cosentino City de Nueva York, la presidenta de la APA, Rosario Soto, ha dado a conocer la apertura puerto-ciudad que ejecuta el Puerto de Almería, mediante la cual se abrirán seis hectáreas de suelo portuario a los ciudadanos, las dos primeras este próximo 5 de diciembre y en las que los materiales protagonistas son Dekton y el mármol Blanco Macael de la compañía Cosentino.

En un comunicado, Soto ha detallado que la superficie ultracompacta de Cosentino ha sido empleada tanto en la urbanización de las dos hectáreas como en la envolvente del edificio administrativo de la APA, "contribuyendo a su eficiencia energética alcanzando la máxima calificación en este sentido, y posicionando el edificio como un referente arquitectónico de la ciudad".

Esta actuación ha sido reconocida en los Premios Macael, organizados por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, que se entregarán este viernes.

"Para la APA, la integración urbana puerto-ciudad representa el compromiso manifiesto que tenemos con los ciudadanos de abrir el puerto y para hacerlo realidad no hemos dudado en contar con materiales de calidad. En Almería tenemos los mejores para dar respuesta a la envergadura de este proyecto", ha señalado Soto.

Además, ha destacado que "tenemos una empresa referente mundialmente como es Cosentino, que fabrica y comercializa Dekton en todos los continentes, un material que aúna calidad y diseño, por lo que entendemos positivo para la provincia que sea parte fundamental de la integración".

La vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de Cosentino Americas, Patty Domínguez, ha indicado que "la colaboración con la APA es un verdadero honor para nosotros, y que nuestro producto Dekton tenga un protagonismo tan importante en el proyecto estratégico del Puerto-ciudad de Almería es el mejor ejemplo para mostrar la amplia gama de aplicaciones y el alto rendimiento de Dekton".

"Además, demuestra un compromiso conjunto de ambas partes con la innovación y la sostenibilidad, que eleva el listón de los estándares para desarrollos comerciales y públicos de este tipo en todo el mundo", ha subrayado.