Arranca en Almería la temporada de cruceros con la primera de las 30 escalas previstas hasta diciembre

Un crucerto atracado en el Puerto de Almería. - FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería ha iniciado este lunes la temporada de cruceros con la primera de las 30 escalas previstas hasta el próximo mes de diciembre a lo largo de este año en la que los barcos que pasen por la capital contarán con capacidad para alojar a más de 15.300 pasajeros.

El buque 'Seven Seas Voyager', con cerca de 700 cruceristas a bordo, ha sido el que ha iniciado esta temporada con su paso por Almería dentro de un itinerario de 64 días que comenzó el pasado 12 de febrero y terminará el 17 de abril en Roma.

Durante su escala, los cruceristas han podido participar en una variada oferta de excursiones que abarca desde la visita a la Alpujarra almeriense, la ciudad de Almería y el enclave turístico de Mojácar, hasta la experiencia de bodegas de vino o la central solar,

La actividad continuará esta misma semana con una doble escala el sábado, protagonizada por los cruceros Wind Star y Star Flyer, "marcando así un arranque dinámico", según ha valorado en una nota la Fundación Bahía Almeriport. Durante el mes de abril se sumarán otros cuatro buques, lo que dará paso a una programación continuada que, hasta septiembre, suma otras nueve escalas.

Entre las citas destacadas del calendario figura el regreso del 'Renaissance', de la compañía francesa de cruceros, que hará escala en agosto y octubre con cerca de 1.300 pasajeros. La temporada se extenderá hasta el 26 de diciembre, fecha en la que el buque 'Ambience' visitará por primera vez el puerto de Almería con unos 1.400 pasajeros.

El calendario refleja la confianza de navieras que repiten escala en Almería, como Regent, Star Clippers, Windstar Cruises, Marella Cruises, así como la incorporación de nuevas compañías como Vidanta World o Saga Cruise.

Con ello, Almería se consolida como una propuesta singular en el mapa internacional de cruceros. Entre otros aspectos, destaca la profesionalización del sector a través de la colaboración con la asociación de guías oficiales, para garantizar una oferta turística estructurada, sostenible y orientada a la experiencia del visitante.

En este sentido, la calidad y tipología de los buques, en su mayoría pertenecientes a segmentos premium y boutique, que buscan destinos con identidad propia, es la principal característica del turismo de cruceros en Almería.

Este avance es resultado del trabajo impulsado por la Autoridad Portuaria de Almería, a través de la Fundación Bahía Almeriport, integrada por instituciones públicas y empresas privadas de la provincia de Almería.

Por su parte, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha valorado la incidencia del sector de cruceros, "al cual el Ayuntamiento de Almería da prioridad invirtiendo recursos precisamente para que revierta en negocio y aumento de riqueza".